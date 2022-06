FIA vyslýchá stížnosti pilotů, zasahuje proti poskakování

Piloti se pravidelně ozývají kvůli tomu, jak moc jejích páteř trpí v důsledku nepříjemných otřesů během jízdy. Poslední kapkou byly potíže Lewise Hamiltona v Baku, jenž velmi pomalu vystupoval z vozu a držel se přitom za záda. Poté přiznal, že zatím šlo pro něj o ten "nejbolestivější závod."

Řešení je poměrně snadné, týmy do něj však nepůjdou: stačí vůz trochu zvednout, aby ve vyšších rychlostech nedocházelo k cyklickému přisávání podlahy a odtrhávání proudění. Momentálně to postihuje všechny s výjimkou Red Bullu, který poskakování zvládl.

Mercedes ale po GP Ázerbájdžánu přiznal, že zašel v nastavení záměrně příliš daleko a že se bude snažit zajistit, aby se to u něj již neopakovalo: "Při této příležitost jsme zašli s naším balíkem a našimi jezdci příliš daleko, vystavujeme je velkému nepohodlí a to jednoduše už nemůžeme znovu udělat. Naši piloti nejsou jediní, kteří trpí... a máme teď zodpovědnost se postarat o to, aby to už nepokračovalo," uvedl šéf strategií James Vowles.

Lewis Hamilton pomalu vystupuje z vozu, drží se za bolavá záda | zdroj: Formula1.com

FIA nyní zareaguje vydáním technické směrnice a zavádí krátkodobá i dlouhodobá opatření: "Po osmém podniku letošního šampionátu Formule 1, kdy byl opět patrný fenomén aerodynamických oscilací (tzv. "porpoising") nové generace F1 vozů a jeho dopad viditelný, se FIA jakožto vrcholný orgán sportu rozhodla, že je nutné zakročit a požadovat po týmech nezbytné úpravy pro omezení tohoto fenoménu."

Úpravu pravidel vysvětluje bezpečností - zakročit se rozhodla po konzultacích s doktory v zájmu zdraví jezdců: "Jde o sport, v němž soupeři pravidelně jezdí v rychlostech přes 300 km/h. Všichni se na to přitom musí soustředit a nadměrná únava či bolest, kterou zažívají, by mohla mít významné dopady, pokud by došlo ke ztrátě koncentrace."

"FIA má navíc obavy o okamžitý fyzický dopad na zdraví jezdců, jelikož si několik z nich po posledních podnicích stěžovalo na bolesti páteře," vysvětluje dále ve své zprávě. Proto vydala technickou směrnici, která "má týmům poskytnout vedení v oblasti opatření, kterými chce FIA řešit problém."

Na poskakování si stěžuje celá řada jezdců včetně Carlose Sainze | foto: Scuderia Ferrari

Prvním z nich je "bližší kontrola desek a skluznic podlahy, ať už jde o jejich konstrukci nebo pozorované opotřebení." Druhým opatřením má být "definice metrik založených na vertikálním zrychlování vozů, což poskytne kvantitativní omezení pro akceptovatelnou úroveň vertikálních oscilací."

"Přesné matematické vzorečky pro tuto metriku budou analyzovány FIA a týmy jsou zvány, aby k tomuto procesu přispěly... kromě těchto technických opatření FIA svolá technickou schůzku s týmy, aby definovala opatření pro omezení náchylnosti aut k tomuto fenoménu ve střednědobém horizontu," dodává FIA.

Někteří se však obávají, že by se po tomto zásahu mohlo změnit pořadí týmů: "Některá auta na tom jsou opravdu špatně, ale řešení existuje: stačí zvýšit světlou výšku. Jenže pak jezdíte pomalu - a kdo chce být pomalý? Jenže podobně jako před mnoha lety, když došlo uprostřed sezóny ke změně pneumatik - když něco základního změníte, můžete změnit opět zcela změnit pořadí. Je to fér?" táže se šéf Haasu Günther Steiner.