Týmy zamítly úpravy pravidel kvůli poskakování. Hamilton kvůli bolestem páteře v Kanadě možná nenastoupí

Vozy včera na dlouhých rovinkách viditelně poskakovaly, na vině však nebyly pouze hrboly na trati, ale hlavně aerodynamika nové generace monopostů, které vytvářejí přítlak díky přísavnému efektu podlahy. Piloti kvůli tomu již oslovili Mezinárodní automobilovou federaci (FIA).

Russell varuje před velkou nehodou, týmy řešení odmítly

"No, myslím si, že to je jen otázka času, než uvidíme nějakou velkou nehodu. Spousta z nás kvůli tomu poskakování dokáže sotva udržet auto v přímém směru," stěžuje si ředitel Asociace pilotů velkých cen (GPDA) George Russell.

I když s ním souhlasí spousta dalších jezdců, týmy to nechtějí řešit: nepřejí si žádný zásah do pravidel, byť diskuse o tom probíhaly. Jednalo se zejména o zavedení minimální světlé výšky do pravidel a sérii opatření, pomocí kterého by tento parametr byl hlídán.

George Russell varuje před následky poskakování | foto: Mercedes AMG F1 Team

Problém má snadné řešení

Podle šéfa McLarenu Andrease Seidla je jen dobře, že se kvůli "brutalitě" poskakování o záležitosti jednalo. Zároveň však dodává, že týmy by se hned mohly zbavit poskakování, kdyby zvedly své vozy, což ale vede ke snížení výkonnosti.

"Chápeme, že rozsah, který pozorujeme u některých vozů, je pro jezdce brutální, proto je fér tento bod předložit technickému poradnímu výboru, aby se na to podíval, zda to má smysl řešit. Zároveň ale nyní týmy vědí, jak to okamžitě zastavit," popisuje Seidl.

U někoho více, u někoho méně

Podle šéfa Tota Wolffa Mercedesu současná situace navíc není tak jednoduchá, protože některé vozy poskakují více, některé méně: "Myslím, že vidíme auta, která tento problém nemají, a ta, u kterých to je horší."

"Můžu hovořit za dva naše jezdce: mají problém a zachází to do takové míry, že to někdy nedokáže napravit ani fyzioterapeut. Musíme si tedy počkat, jak se to vyvine. A také pochopit, proč to je v některých autech horší než v jiných," pokračuje Wolff.

Ferrari a Red Bull poskakováním tolik netrpí | foto: Scuderia Ferrari

Ferrari tolik bota netlačí

Šéf Ferrari Mattia Binotto si nemyslí, že by současné monoposty byly tak náročné na ovládání: "Pokud bychom měli posuzovat Formuli 1, tak si nemyslím, že bychom měli ty nejméně pohodlná auta. Pro jezdce jsou výzvou, o tom není pochyb."

"Ale stále si myslím, že jsou celkem pohodlná. Jde o výzvu, o technickou výzvu. Když se podíváme na sebe, tak jsme už dosáhli určitého pokroku a myslím si, že můžeme dosáhnout ještě větších pokroků. Na hodnocení je tedy stále velmi brzy," domnívá se Binotto. I jeho Ferrari ale na dlouhé rovince v Baku dost poskakovalo - viz video.

Hamilton s rozbitou páteří nad dalším závodem váhá

Se šéfem Scuderie nesouhlasí Lewis Hamilton, který si během včerejšího závodu stěžoval na to, že jej bolesti zad kvůli poskakování "zabíjejí." Pomalu z vozu vystupoval, sedl si na jeho okraj a rovnal záda, poté těžkým krokem odešel.

Lewis Hamilton byl zvolen nejlepším jezdcem GP Ázerbájdžánu, dost během ní trpěl | foto: Mercedes AMG F1 Team

Wolff se mu po dojezdu do cíle za auto omlouval, Lewis svůj tým požádal o brzkou nápravu. "Držel jsem se zuby nehty kvůli bolesti, pomohl adrenalin," komentoval.

"Je na tom fakt špatně. Musíme najít řešení. Myslím si, že momentálně je tím nejvíce postiženým ze všech pilotů. Ale v podstatě všichni jezdci říkají, že je třeba něco udělat," zastává se jej Wolff.

Hamilton by podle něj dokonce nemusel nastoupit v příští Velké ceně Kanady: "To rozhodně... Jak vidíte, nejde o svaly. Řádně dostává zabrat páteř, a to může mít určité následky."

"Nemyslím si, že to je problém pouze Lewise. Zřejmě je tím nejpostiženějším, ale dotýká se to i Georgea [Russella] a mnoha dalších. Řešením by mohlo být mít někoho v rezervě, což stejně máme každý závod, abychom zajistili, že naše auta nastoupí," dodává Wolff.