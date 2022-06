"Sotva sezóna začala, Leclerca už čeká penalizace," říká Marko a dává za příklad Mercedes

V Baku do cíle nedojel ani jeden z rudých vozů, a tak si pro vítězství v pohodě dojel Max Verstappen následovaný Sergiem Pérezem, bronz bral výtečný George Russell s Mercedesem před svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem.

Holanďanův náskok na čele šampionátu na Leclerca narostl na 34 bodů, Red Bull svému soupeři odskočil již na rozdíl 80 bodů. Přitom ještě po třetím podniku v Austrálii mělo Ferrari 49 bodový náskok před rakouským týmem a oba piloty dělilo 46 bodů, samozřejmě ve prospěch Charlese. Situace se tedy velmi rychle úplně otočila.

Russell vzorem, Leclerca čeká brzy trest

"Ferrari teď mělo dva technické výpadky, my jich máme stejný počet, v tomto ohledu to je tedy remíza," hodnotí Marko. Za příklad spolehlivosti nyní dává Mercedes: "U Georgea Russella vidíte, co je možná díky konzistence. Není tak rychlí, ale zajíždí konzistentně, proto není bodově daleko."

George Russell pravidelně boduje, v šampionátu je před Sainzem | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nicméně by si přál vyrovnanější souboj o titul. Ten jim trochu ulehčí tresty z nasazování nadlimitních součástí pohonných jednotek. "Chceme férový souboj, byť Leclerc už má svůj třetí motor. To všechno pro Ferrari není moc dobré vzhledem k nadcházejícím penalizacím - a to jsme sezónu opravdu teprve začali," pokračuje odborný poradce Red Bullu.

Auto je rychlé všude - Ferrari věří, že se situace může znovu obrátit

Ferrari během zimy dosáhlo velkého pokroku ve výkonnosti svého motoru, nyní se však zdá, že na to trochu doplácejí. V Maranellu však věří, že ztrátu zase doženou: "S autem, které máme, můžeme určitě získat zpět spoustu bodů. Dobré je to, že je rychlé na všech druzích tratí," uvádí bývalý pilot Scuderie Marc Gené.

Ferrari má momentálně rychlejší auto než Red Bull, musí zabrat ve spolehlivosti | foto: Red Bull Content Pool

"Přešli jsme z Monaka do Baku a vyhráli kvalifikaci a byli jsme nejrychlejší v závodě. Šlo o velmi rychlou trať, kde byste očekávali, že bude Red Bull silnější, a Charles mohl vyhrát.. Proč bychom tedy nemohli získat zpět těch 50 bodů?" táže se dále Gené, jenž ocenil také strategii stáje z Maranella, která měnila pneumatiky velmi brzy během první safety-car fáze.

"Tvrdé pneumatiky vydrželi do konce, spoustu kol, jak jsme viděli u Ricciarda a Gaslyho. Rychlost jsme měli, to je to hlavní. Musíte mít rychlost, a pak také spolehlivost. Byli jsme však agresivnější než Red Bull. Jsem si jistý, že šlo o to správné strategické rozhodnutí. Ukazuje to, že tým není tak moc ovlivněn tak náročným týdnem, který přišel po Monaku," dodává veterán Ferrari.