FIA se podle Ferrari nezachovala správně, kvůli poskakování se chystá schůzka s týmy

FIA se nedávno rozhodla zakročit kvůli divokému poskakování vozů, které při vyšších rychlostech způsobuje přísavný efekt podlahy. Rozbolavělý Lewis Hamilton a někteří další jezdci po Baku hlasitě vyjádřili své obavy o dopad na zdraví.

FIA před Velkou cenou Kanady vydala technickou směrnicí, pomocí níž s tím chtěla bojovat. Informovala o tom, že plánuje zavést metriku pro měření zátěže způsobované vertikálním zrychlením vozů ve snaze zakročit proti týmům, které jsou poskakováním nejvíce postižené.

Technickou směrnicí pravidla měnit nelze

Podle Binotta však nedodržela řádné postupy - technickými směrnicemi totiž nemůže jen tak měnit pravidla: "Pro nás jde o technickou směrnici, kterou nelze uplatnit. Jde o něco, co jsme FIA řekli. Důvodem, proč ji nelze uplatnit je to, že technická směrnice má pravidla vysvětlovat nebo nějak řešit jejich vynucování, nikoliv je měnit."

Zničený Hamilton po závodě v Ázerbájdžánu | zdroj: Formula1.com

FIA by mohla změnit pravidla bez souhlasu týmů s odkazem na bezpečnost, k tomu však potřebuje souhlas Světové rady motorsportu. Ta se sejde až na konci měsíce před Velkou cenou Británie, teoreticky by tedy k tomu před příštím závodem ještě mohlo dojít.

"Co FIA může udělat s ohledem na bezpečnost? Nejprve by to musela prodiskutovat s Technickým poradním výborem, změnit pravidla a jít s tím na Světovou radu pro formální souhlas jejich změny, aniž by k tomu kvůli bezpečnosti potřebovala souhlas týmů," pokračuje Binotto.

"Nemůžete však měnit pravidla prostřednictvím technické směrnice. Proto jsme s tím obeslali FIA, podle nás technické směrnice nezle uplatnit. Navíc si myslím, že byly vydány chybně. Metrika nebyla uplatněna. Nic o aut tento víkend nebylo namontováno. Takže mnoho povyku pro nic," kroutí hlavou šéf Ferrari.

Poskakování nejvíce trápí Mercedes, v Kanadě však dosáhl velkého pokroku a Hamilton skončil na pódiu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Jednání o změnách a o pravidlech pro rok 2023

Týmy v Montrealu také rozladilo načasování směrnice - byla vydána pozdě, když už byly v letadlech na cestě do Severní Ameriky. FIA se tento týden bude snažit s týmy uspořádat schůzku technických ředitelů se svým technickým ředitelem Nikolasem Tombazisem, aby došlo k vzájemné dohodě.

Doufá, že po diskusích o vypjatém závodním víkendu dojde na klidnější rozhovory a najde správné řešení. Bude se jednat o analýze dat, které ohledně vertikálních oscilací získala v Montrealu, a zda je pro ně vhodné v budoucnu určovat nějaké limity.

Chce přitom slyšet názor týmů na případné změny technických pravidel pro rok 2023. Ta by mohla obsahovat změny v oblasti aerodynamiky a systému zavěšení, popřípadě zrušení zákazu hmotových tlumičů či aktivního zavěšení.