"Gasly si zaslouží druhou šanci," uznává Marko. Red Bull jej nechce ztratit, porovná výkony s Pérezem

Gasly byl povýšen v sezóně 2019 z Toro Rosso k Red Bullu, nedokázal však držet tempo s Verstappenem, proto byl odsunut zpět do "béčka" sídlícího v italské Faenze. Tam od té doby předvádí velmi dobré výkony, jeden závod dokonce vyhrál.

Berger má pravdu, jenže...

To samozřejmě neuniklo pozornosti pozorovatelů. Například podle bývalého jezdce F1 Gerharda Bergera by si Francouz zasloužil druhou šanci. Co na to Helmut Marko? "Gerhard se nemýlí. Jenže zároveň máme uzavřenou smlouvu s Checem [Pérezem]. Musíme tedy porovnávat výkonnosti těchto dvou jezdců," odpovídá s odkazem na mexického pilota, jemuž vyprší kontrakt na sklonku letošního roku.

Pérez na Maxe doposud také neustále ztrácel, v Džiddě ale poprvé vyhrál a až do smolné zastávky těsně před výjezdem zpomalovacího vozu v důsledku nehody Latifiho si ve velké ceně pohodlně hlídal svůj náskok na čele.

Gasly v Saúdské Arábi porazil i Hamiltona | foto: Red Bull Content Pool

Pérez pod tlakem

Gasly má smlouvu s AlphouTauri do konce příštího roku, Marko však přiznává, že by o něj neradi přišli: "U Sergia máme čas do poloviny roku [na hodnocení jeho výkonnosti], zatímco s Pierrem je smlouva sepsána do konce roku 2023. Je jasné, že pokud Pierrovi nenabídneme do konce jeho smlouvy skvělou příležitost, tak o něj zřejmě přijdeme. A to bychom také nechtěli."

Gasly věří v kariérní postup

Samotný jezdec věří, že znovu dostane příležitost závodit za špičkový tým: "Byl jsem o něco horším jezdcem ve srovnání s dneškem, a přesto jsem dostal svou šanci. Proto jsem přesvědčený, že k tomu dojde, když budu převádět výkony, které jsem předváděl v posledních letech. Mám jasnější představy o tom, co chci, o věcech, které potřebuji, o tom, co čekávám od svého týmu. Jsem mnohem všestrannějším, a to mi vám dodává určitou sebedůvěru."

Nový balík vylepší aerodynamiku a sníží hmotnost

Red Bull momentálně bojuje o vedení v šampionátu s Ferrari, na které hodně ztratil hned na úvod v Bahrajnu, kde odstoupil s oběma vozy. V Džiddě si ale vítězstvím spravil chuť a v zákulisí připravuje další zrychlení vozu.

Sergio Pérez věří, že si místo u Red Bullu udrží | foto: Red Bull Content Pool

Příští týden v Austrálii moc novinek nepředstaví, ale potom do Imoly přijede s podstatně lehčím (o 8 kg) monopostem RB18: "Naše auto je příliš těžké. Deset kg nad minimální hmotnosti může udělat až 4 desetiny v čase na kolo na trati, jako je Džidda. Snížení hmotnosti znamená využití dražších materiálů, které jsou lehčí. A také je třeba vyrobit nové díly," popisuje Marko.

"Naše auto je rozhodně těžší na vyladění, ale v Imole něco shodíme. To by nám mělo poskytnout významnou časovou výhodu, časový zisk, jinými slovy. V plánu tedy teď máme nasadit další velký balík vylepšení s lehčími díly, abychom se udrželi ve finančním rámci. Nemůžete vyrábět díly dvakrát," upozorňuje odborný poradce Red Bullu na omezení v podobě rozpočtových stropů.

Mercedes bude brzy bojovat opět na špici

Stále nevylučuje, že se do boje o titul nezapojí společně s nimi a s Ferrari ani Mercedes: "Hamilton na Verstappena ztrácí jen 9 bodů. Šampionát ještě zdaleka neodepsali. Určitě se vrátí, zřejmě to skončí bojem tří týmů o titul."