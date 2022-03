Pořád jsem rychlý, ale na kontě mám jen dva body, zoufá si Alonso

Své o tom ví zejména Fernando Alonso, který zažil podle svých slov skvělé dva úvodní podniky šampionátu. Má z nich ale jen dva body. V Bahrajnu jej poškodila špatně zvolená strategie, v Saúdské Arábii to byly pro změnu technické problémy. I proto je Španěl značně rozladěn. Věří však v lepší zítřky.

„Měl jsem dva skvělé závody. Opravdu jsem byl spokojený se svými výkony, ale mám jen dva body. Co k tomu říct? V Bahrajnu jsme nezvolili ideální strategii, v Saúdské Arábii nás zradil motor. Je to zklamání. Naše tempo je lepší než jak ho profilují výsledky. Spoustu bodů jsme darovali soupeřům. Snad si je vezmeme zpátky," přeje si matador z Ovieda.

Esteban Ocon a Fernando Alonso v souboji v závodě v Saúdské Arábii | foto: Pirelli

Na Ferrari a Red Bull Alpine nestačí. Porovnání s Mercedesem zdá se být těsné. Každopádně to vypadá, že Francouzi by mohli být nejlepším týmem z pomyslného středu pole, který bude i letos velmi vyrovnaný. Každý bod tak hraje svoji roli a u týmu to dobře vědí.

„Možná nejsme třetí nejrychlejší, ale mohli jsme být na pohodlném třetím místě mezi konstruktéry. Mohl jsem být šestý nebo sedmý mezi jezdci. Jenže bohužel... Není to kvůli tomu, že bychom na to rychlostně neměli, nedokázali jsme využít naše příležitosti. Pořád máme před sebou spoustu práce. Hlavně v továrně. Pozitivní ale je, že rychlost mi nechybí," uzavírá dvojnásobný šampion.