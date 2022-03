Marko prozrazuje detaily o významném vylepšení Red Bullu, Ferrari s novinkami stále váhá. Proč?

Red Bull podle Marka v zákulisí usilovně pracuje na klíčových věcech ovlivňujících výkonnost vozu. V továrně chystají nový balík, který by měl přinést "významné" zvýšení jeho výkonnosti na závodních okruzích.

Není tajemstvím, že RB18 zatím trpí výraznou nadváhou. Minimální hmotnost sice byla letos zvýšena o 43 kg na 795 kg (bez paliva), monopost ale stále váží více. To by se ale od GP Emilia Romagna v závěru dubna mělo zlepšit.

Red Bull na dietě

"Ferrari je autem, které je vždy rychlé - za všech podmínek bez ohledu na teploty nebo pneumatiky. To naše je náročnější na vyladění, ale brzy v Imole shodíme nějaká kila," slibuje odborný poradce Red Bullu.

Red Bull letos nasadil již několik větších úprav včetně nových bočnic, další chystá pro Imolu | foto: Williams F1 Team

"To by nám mělo poskytnout významnou výhodu, jinými slovy zisk. Myslím, že jsme v dobré pozici, ale máme téměř rovnocenného soupeře v podobě Ferrari. Leclerc jezdí v této sezóně absolutně bezchybně, půjde tedy o vzrušující ročník," domnívá se Marko.

Třetí podnik letošní sezóny bude hostit Melbourne. Jak to tam podle něj dopadne? "Myslím, že to bude víceméně stejné jako v Saúdské Arábii. Všechno to je o tom, kdo dokáže přijít s nejlepším nastavením vozu. Trať nám tam v minulosti seděla, je to ale těžké. Zřejmě to bude opět velmi vzrušující."

Ferrari se učí od Red Bullu, maximální rychlost byla lepší volbou

V Džiddě podle Binotta rozhodlo to, že Red Bull nakonec vyšší přítlak: "Maximální rychlost porazila přítlak... Viděli jsme, že Max jezdil v pátek s o něco vyšším přítlakem, pak ho snížil. My jsme se rozhodli, že zůstaneme u vyšších úrovní přítlaku, protože jsme věřili v důležitost takového kroku pro degradaci pneumatik."

Ferrari stále poznává a optimalizuje svůj balík, na novinky si ještě pár závodu budeme muset počkat | foto: Scuderia Ferrari

"Ale během závodu byla degradace velmi nízká. Jejich volba si zasluhuje analýzu z naší strany. Celkově jde ale vždy o kompromis. Prokázali jsme zároveň, že obě volby mohou být dobré, jelikož šlo o dlouhý závod. Šlo jen o detaily, které jej nakonec rozhodly," komentuje výsledek Velké ceny Saúdské Arábie, v níž si pro vítězství dojel Max Verstappen.

Vylepšení vozu? V Maranellu pořád sucho

Ferrari na rozdíl od Red Bullu stále žádný větší balík vylepšení nechystá. Kvůli rozpočtovému stropu (140 mil. dolarů na rok) již od předsezónních testů jezdí v podstatě se stejným vozem, který představil v Barceloně. Snaží se jej pouze co nejlépe poznat a vyladit.

Kdy se dočkáme nějaké výraznější úpravy i na rudém voze F1-75? "Není to jen o tom, kdy bude připravena, jde také o rozpočtový strop a o snahu neutratit to, co máme pro první závody. Proto neočekáváme novinky nebo významnější vývojový balík v příštím závodě v Melbourne. ale jakmile budeme moci něco přivézt, tak to uděláme," odpovídá stručně Binotto.