McLaren získává dalšího velkého sponzora, kvůli Googlu mění zbarvení vozu + FOTO

Loga prohlížeče Google Chrome jsou patrná na discích kol, na krytu motoru je velký nápis mobilního operačního systému Android, objeví se také na kombinézách jezdců. Stáj z Wokingu bude využívat 5G zařízení s tímto systémem v rámci celého závodního týmu s cílem "zlepšit svou výkonnost na dráze."

Výkonný ředitel týmu Zak Brown nadšeně popisuje: "Jsme absolutně potěšení a hrdí na to, že můžeme Google přivítat v rodině McLarenu. Google je globálním technologickým lídrem a přelomovým inovátorem ve spojování lidí po celém světě."

"Integrací platforem, jako je Android a Chrome, v rámci našich činností lépe podpoří náš tým v tom, aby se mohl soustředit na posouvání výkonnosti. Těšíme se na vzrušující partnerství, které se týká Formule 1 a Extreme E," pokračuje Brown.

McLaren s vybarvenými disky kol po vzoru společnosti Google | zdroj: McLaren

Marketingový šéf Googlu Nicholas Drake říká: "McLaren představuje to nejlepší, co je možné dosáhnout na závodních okruzích z pohledu výkonnosti, inkluze a udržitelnosti - a to jsou hodnoty, které v Googlu sdílíme."

"Přinášíme další inovace pro platformy, jako je Android a Chrome, a hladce je propojujeme s dalšími službami Googlu pro optimalizace denní závodní výkonnosti McLarenu," dodává Drake.

McLaren se již v Bahrajnu připravuje na první závod letošní sezóny, který se pojede na okruhu v Sáchíru již tento víkend. V předsezónních testech zaujal slušnou výkonností, minulý týden jej ale zbrzdil problém s brzdami. Očekává se, že by mohl být těsně za špičkou v podobě Red Bullu a Ferrari, týmy své karty však odhalí až v sobotní kvalifikaci.