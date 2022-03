Příliš flexibilní díly opět na scéně? FIA je připravena zasáhnout v oblasti podlah

Mezinárodní automobilová federace (FIA) bedlivě sleduje letošní monoposty Formule 1, které týmy postavily dle zcela nových technických pravidel. I když se po prvních testech se objevují podezření na to, že by někteří mohli používat příliš flexibilní podlahy, k obcházení pravidel či zneužívání šedých zóny by podle vedoucích představitelů docházet nemělo.