Red Bull přiznal, že se kvůli němu zpřísňují pravidla. Podle McLarenu podváděl

Mezinárodní automobilová federace (FIA) před závodem v Austinu potvrzuje, že se nyní zaměřuje na výšku přední části podlahy nad vozovkou a na to, zda týmy náhodou nemají zařízení, která by ji umožnila zvednout mezi kvalifikací a závodem kvůli zvýšení výkonnosti.

I když se o tom v padoku již pár dní hovoří, až nyní Red Bull přiznal, že právě on je tím týmem, na který se soustředí její pozornost: "Ano, to zařízení existuje, je však nepřístupné, jakmile je auto plně postaveno a připraveno k jízdě."

"V početné korespondenci, kterou jsme vedli s FIA, tato část přišla na přetřes a dohodli jsme se na dalším postupu," potvrzuje mluvčí Red Bullu, na který již v Singapuru ukázal prstem jeden ze soupeřů kvůli podezření na nelegální trik, který by v režimu parc fermé umožnil změnit nastavení výšky přední části podlahy a získání výkonnostní výhody.

FIA se nyní zaměřuje na přední část podlahy | foto: Red Bull Racing

FIA neuvedla název týmy, který byl v podezření, nicméně potvrdila, že se soustředí na tuto oblast auta. Zvýšení přední části podlahy umožňuje provozovat monopost níže nad zemí v kvalifikaci a v závodě s plnou nádrží se pak vyhnout nadměrnému opotřebení kluzné desky.

"Jakákoliv úprava světlé výšky přední části podlahy je v režimu parc fermé přísně zakázána pravidly. I když jsme neobdrželi žádné informace o tom, že by někdo takový systém použil, FIA zůstává ostražitá ve své pokračujícím úsilí o zlepšení dohledu nad tímto sportem," popisuje její mluvčí.

"Kvůli tomu jsme zavedli úpravu procedur, abychom zajistili, že výška přední části podlahy nebude možné snadno přenastavit. V určitých případech to může zahrnovat použití plomby zaručující další záruku dodržování pravidel," vysvětluje dále.

Podle Piastriho Red Bull porušoval pravidla, zpětně to ale již nikdo nedokáže | foto: Formula1.com

Takové zařízení samo o sobě není nelegální, používá ho mnoho týmů. Jeho snadné využití v režimu parc fermé, kdy se mezi kvalifikací a závodem nesmí nikterak měnit nastavení vozu, už ale nelegální je. Žádné tresty vůči nikomu nebudou zpětně udělovány, zavedení pečetí má ale zajistit, aby k tomu v budoucnu již nemohlo docházet.

McLaren má však jasno v tom, že jeho soupeř toto zařízení nelegálně využíval. Jeho pilot Oscar Piastri k tomu včera večer uvedl: "Nevěděl jsem, že se k tomu Red Bull přiznal. Není na mě, abych se do toho míchal. Opravdu o tom moc nevím. Všichni posouváme hranice technických pravidel. Všichni, to je to, co dělá F1 F1."

"Z toho, co jsem slyšel a co mi bylo řečeno, tohle ale posouvání hranic není. Je to jejich jasné narušení. Nezaslechl jsem, jestli o čí auto se jedná nebo jestli to je na nějakém autě, očividně se o tom píše. Ale pokud to je něco, co se používalo, pak rozhodně nejde o posouvání hranic. Je to mimo šedou zónu, je to v černé zóně!" komentuje pilot McLarenu.