Red Bull žádné zvláštní detaily během představení nového vozu neodhalí, upozorňuje Marko

Rakouský tým se přirozeně snaží co nejdéle utajit různá řešení svého auta pro sezónu 2022 před zraky zvídavých soupeřů. Jeho předchůdce RB16B získal ocenění Autosportu závodí auto roku 2021 a poprvé od roku 2013 porazil v hlasování čtenářů Mercedes.

Nový vůz představí po překvapení Haasu (fotky zde) jako druhý tým, tedy celku brzy. To důležité nicméně zůstane ukryto: "Prezentace, která je důležitá pro fanoušky a sponzory, neodhalí žádné speciální detaily vozu," mírní Marko nadšená očekávání.

"Naše nové auto bude hotovo až krátce před startem testován v Barceloně 23. února. Potom jej budeme dále rozvíjet a další vylepšení dostane pro první závod sezóny 20. března v Bahrajnu," odhaluje plány odborný poradce Red Bullu.

T-minus two days ⏱ It's nearly time to reveal the #RB18 🔥 pic.twitter.com/Olj1z5wf79