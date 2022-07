Marko kritizuje Péreze, před manévrem ho varoval. Red Bull po domácí prohře hledá odpovědi

Ke kolizi Mexičana s mladším pilotem Mercedesu došlo již v prvním kole, když se jej Pérez snažil předjet po vnější stopě. Žel došlo ke kontaktu a Red Bull skončil ve smyku ve štěrku.

Sergio se sice vrátil na trať, s poškozeným autem však ve 24. kole definitivně odstoupil, zatímco Russell neutrpěl žádnou úhonu a cílem projel na čtvrté pozici za svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem, a to i přes pětisekundovou penalizaci, kterou dostal za kolizi s Pérezem.

Marko po závodě svého pilota moc nepochválil, před rizikovým manévrem v případném souboji jej předem varoval: "Před startem jsme mu říkali: nejezdi vnějškem té zatáčky! To není možné! Bylo to zbytečné. Nefunguje to."

Start Velké ceny Rakouska 2022 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Druhý Red Bull řízený Verstappenem byl během závodu třikrát předjet Charlesem Leclercem a zřejmě by si jej podal i Sainz s druhým Ferrari, tomu však při pokusu o předjetí shořel motor.

Pro domácí tým bylo překvapením, jak rychle mu odcházely pneumatiky, což je obvykle jeho silná stránka, ale spíše na okruzích, kde je limitem opotřebení předních pneumatik - ve Spielbergu týmy limitují naopak zadní pneumatiky a v těchto situacích má obvykle navrch Ferrari.

Inženýr Gianpiero Lambiase nám po závodě nebyl schopen tento fenomén vysvětlit. Zmiňované počasí příčinou nebylo, teploty byly téměř stejné jako v předchozích dvou dnech, vyšší zátěž způsobenou nižší hustotou vzduchu (kvůli vyšší teplotě) můžeme vyloučit.

Hmotnost Red Bullu RB18 po nasazení posledních vylepšení opět stoupla | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Na vině bude spíše vyšší hmotnost auta kvůli závodnímu množství benzínu, což má dopad i na vyvážení monopostu. Poslední nové díly také zvedly váhu vozu RB18, který je opět cca 10 kg nad minimální hmotností stanovenou pravidly.

Poté se vyjádřil k tomu, proč Pérez skončil před třetinou závodu v garáži: "Měl pak poškozené auto a nedávalo to smysl pokračovat. Podlaha byla hodně poškozená. Mohl by do cíle dojet o dvě kola později, takže to nedávalo žádný smysl. Lepší bylo ušetřit kilometry," vysvětluje Marko.