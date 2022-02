Mercedes a Red Bull opět dominantní? Marko vysvětluje, proč soupeřům nepomůžou ani změny pravidel

Stáj z Wokingu se letos v Itálii sice po devítiletém půstu vítězství dočkala, podle Browna je před ní ale v továrnách pořád spousta práce, než se bude moci dostat na úrovní lídrů minulých sezónu - Mercedesu a Red Bullu.

"Samozřejmě, že do toho dáme všechno, co máme. Pořád je před námi ale několik let stahování technického náskoku. Nedokážeme to nikterak urychlit, rychleji to už nejde," popisuje výkonný ředitel McLarenu, který loni skončil mezi konstruktéry čtvrtý za Ferrari.

"Stále máme co dohánět v oblasti technické infrastruktury, zejména v našem aerodynamickém tunelu. Nejdeme do nadcházejícího ročníku s pomyšlením na to, že bychom mohli bojovat o titul," uznává realisticky Brown.

McLaren nečeká, že by už letos mohl bojovat o titul | foto: Pirelli

Helmut Marko z Red Bullu krotí naděje fanoušků toužících po překvapivé změně na čele po velkých změnách sportovních i technických pravidel, kdy všechny týmy začínají s novou generací vozů od nuly - podle něj bude jeho tým se Stříbrnými šípy opět na špici.

"Standardy, simulátory, počítače, a zdroje, které Red Bull a Mercedes mají k dispozici, jsou zkrátka bezkonkurenční. Takže ne, fakt nevěřím v nějaký Brawnův scénář," odkazuje na obrovský úspěch stáje Brawn GP, která převzala tým Hondy, narychlo její šasi upravila pro motor Mercedesu a překvapivě s Jensonem Buttonem v roce 2009 vyhrála šampionát F1.

Dostane se Ferrari opět do formy a bude už letos moci opět vyhrávat závody? | foto: Scuderia Ferrari

O něco blíže by jim podle něj mohl být akorát tým z Maranella: "Ferrari možná několikrát zabojuje o vítězství. Pokroky, které minulý rok dosáhli se svým motorem, byly všem celkem jasné. Já se nicméně můžu soustředit pouze na náš vlastní úspěch. A vypadá to velmi slibně."

"Přesto stále doufám, že pole bude o něco vyrovnanější," říká Marko po loňské dominanci Maxe Verstappena s Lewisem Hamiltonem, kteří spolu s velkým náskokem na ostatní bojovali o titul až do posledního kola posledního závodu. "Protože obecně tito dva dávali celému poli kolo, když jeli na plno," uzavírá odborný poradce Red Bullu.