Ferrari lepí díru po ztrátě sponzorů, hmotnostní cíle plní. Šasi Red Bullu je o 3 kg lehčí než loni

Italské stáji vznikla po odchodu sponzorů po loňské sezóně díra ve výši 55 milionů dolarů (1,26 mld. Kč). V partnerství nepokračuje Velas zabývající se kryptoměnami a Snapdragon vyrábějící procesory.

Ten zřejmě přejde k jinému F1 týmu, pravděpodobně k Mercedesu, který nedávno oznámil společný podnik zaměřený na vývoj elektroniky kokpitu s mateřskou společností Qualcomm. Velas přispíval Ferrari 30 mil. dolary ročně, Snapdragon 25 mil. dolary, což společně činilo přibližně čtvrtinu jeho rozpočtu.

Se sponzory ze světa kryptoměn mají problémy také ostatní týmy i celá F1 po sérii bankrotů na kryptoburzách. Například sponzor Mercedesu FTX, který překvapivě zkrachoval v prosinci, dluží německé stáji kolem 15 milionů dolarů (344 mil. Kč). "Každý tým má podobného sponzora, stejně jako společnost Formule 1, všichni tedy budou postiženi," prohlásil její šéf Toto Wolff.

Ferrari F1-75 ve speciálním zbarvení pro Monzu, která oslavila 100 let | foto: Scuderia Ferrari

Ferrari se nicméně daří při vývoji nového monopostu s kódovým označením 675, který má být veřejnosti slavnostně představen již 14. února 2023, den po novém Aston Martinu.

Jedno z klíčových oblastí zlepšení má být váha nového auta. Hmotnostní limit letos klesá na 796 kg z loňských 798 kg. Zatímco loni monoposty špičkových stájí zpočátku obecně trpěly velkou nadváhou, letos se hodně úsilí věnuje jejich dietě, což umožní přidávat do vozu závaží pro lepší vyvážení a optimalizací práce s pneumatikami.

Zatímco Red Bull loni dokázal znatelně zeštíhlit svůj vůz v průběhu sezóny a v její pozdější fázi v ní dominovat, tak ani jemu ani Mercedesu se nepodařilo snížit váhu tolik, jak by si přáli. Rakouská stáj nicméně nedávno již homologovala nové šasi, které je přibližně o 3 kg lehčí než to loňské vítězné RB18.

Podle zákulisních zdrojů se v tom daří také Ferrari snažící se ušetřit každý gram, což se pozitivně odrazí v časech na kolo a s lepším vyvážením zejména v lepší životnosti pneumatik. Jak na tom nové šasi skutečně bude, to se ukáže až po dokončení a sestavení nového vozu. První zprávy z týmy jsou nicméně pozitivní.

A reminder of our very special history ❤️#SF1000GP #F1 pic.twitter.com/TjOedayi6E