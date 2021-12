"Komisaři s Red Bullem nejednají stejně jako s ostatními týmy," stěžuje si Marko. Wolff reaguje

Lewis Hamilton bojuje s Maxem Verstappenem o titul na ostří nože. Před posledním závodem sezóny, který se jede tento víkend v Abú Zabí a kde se dle nové smlouvy bude závodit až do roku 2030, mají oba dva shodný počet 369,5 bodů.

Minulý týden v divoké Saúdské Arábii došlo několikrát k souboji kolo na kolo, Holanďan tam po dvou penalizacích a příkazu k puštění pilota Mercedesu před sebe dojel druhý. Jeden trest (+ 5 sekund) dostal Max za opuštění dráhy a získání výhody při obraně své pozice, druhý (+ 10 sekund) za "nevyzpytatelné brzdění" vedoucí ke kolize, když před sebe pouštěl zbytečně otálejícího Hamiltona.

Max Verstappen s Lewisem Hamiltnem na tiskové konferenci | foto: Red Bull Content Pool

Marko si stěžuje, že s nimi komisaři nejednali stejně jako s ostatními, když například při prvním safety-caru Valtteri Bottas zbytečně zdržoval jejich jezdce, když jel Hamilton příliš pomalu před prvním restartem nebo když Maxe vyvezl mimo trať v poslední zatáčce. Poukazuje i na fakt, že Hamilton nedostal neobvykle vůbec žádný trest za to, že v tréninku zbrzdil Nikitu Mazepina, který je jen těsně minul: "Šlo tam o velmi jednostranná, tendenční rozhodnutí!"

Reakce Tota Wolffa

Šéf Mercedesu ale nad tím jen kroutí hlavou: "Museli byste jít do hloubky, abyste přišli na věci, které se obrátily proti Maxovi. Nemůžu komentovat to, co uvádějí [komisaři]."

"Myslím, že v Brazílii jsme cítili, že to proti nám bylo tvrdé vzhledem k diskvalifikaci ze sprintového závodu. Kdo by si pomyslel, že se dokážeme dostat dopředu? Podle mě Lewis mohl v tom sprintovém závodu dosáhnout na tři body, nezískal ale nic. A mohlo jít o hodně cenné body!" upozorňuje Wolff.

Bodový stav top týmů před posledním závodem sezóny 2021 | zdroj: Formula1.com

"Někdo bude vždy nespokojený. Snažím se i přes veškerou zaujatost dívat na věci selským rozumem. Myslím, že v tom nejsem ve vypjatých okamžicích vždy úspěšný," uznává 49letý šéf Mercedesu, který vede mezi konstruktéry s náskokem 28 bodů a zřejmě jej už nic nezastaví v zisku 8. titulu v řadě za sebou.

"Na jeho vítězství bychom potřebovali zázrak," připouští šéf Red Bullu Christian Horner. "Máme ještě jednu šanci na vítězství jezdeckého titulu s Maxem a dáme do toho vše, poradíme se a připravíme. Kluci nejsou na dně, můžou být hrdi na úsilí, které na to vynakládají. Uvidíme!"