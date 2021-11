Mohlo být vymalováno! Verstappen podle Marka zbytečně ztratil přes 50 bodů, nikoliv vlastní chybou

Jako důkaz cituje závody v Británii, v Ázerbájdžánu či v Maďarsku, kde přišel zbytečně o body. Letošní šampionát tak zůstává napínavý až do konce, do kterého zbývá ještě pět závodů: Mexiko, Brazílie, Katar, Saúdská Arábie a Abú Zabí.

V Silverstone Max vedl, ovšem z velké ceny odstoupil po kolizi s Hamiltonem, jenž po ní vyhrál, zatímco Holanďan skončil v nemocnici. V Baku byl opět první, když mu praskla pneumatika pět kol před koncem na hlavní rovince. A v Maďarsku dojel na devátém místě poté, co Valtteri Bottas s druhým Mercedesem vůbec neodhadl brzdný bod po startu a zezadu do něj narazil.

"Před posledními třemi závody jsme se obávali, že budeme významně ztrácet. Ve skutečnosti jsme nicméně v těchto velkých cenách získali více bodů než Hamilton. Bylo to dáno zejména tím, že Hamilton dojel v Turecku až pátý, zatímco Max v Soči skončil druhý. Svou roli v tom rozhodně sehrálo kvůli dešti i štěstí," uznává Marko.

Jeden z posledních duelů Verstappena s Hamiltonem | zdroj: Pirelli

"Ještě významnější je však to, že jsme nevinně přišli o body v Baku, v Silverstone a v Maďarsku. Kdybyste pečlivě spočítali body, o něž jsme přišli, pak jde v těch třech závodech jde o více než 50 bodů. Kvůli tomu teď vedeme jen o 12 bodů. Přežili jsme tedy všechny ty rány taky jsme se dokázali vyrovnat nárůstu formy Mercedesu," těší Marka.

A jak se podle něj bude vyvíjet koncovka letošní zajímavé sezóny F1? K titulu bude Verstappen potřebovat ještě dvě vítězství: "Kdy se podívám na zbývající závody, tak si myslím, že budeme muset vyhrát aspoň dva další závody, abychom byli poměrně v klidu, nebo řekněme, šli sebevědomě do poslední velké ceny."

"Vysoká nadmořská výška tratí v Brazílii a v Mexiku by nám měla více vyhovovat. V této sezóně se toho ale už tolik přihodilo - takzvané okruhy Mercedesu jim nakonec nepatřili a totéž platí o okruzích, které měly sedět Red Bullu," upozorňuje 78letý Rakušan.

Souboje dvou největších adeptů na titul se občas neobejdou bez šrámů | zdroj: Formula1.com

Jakou má jeho svěřenec šanci na to, aby získal titul a ukončil nadvládu Hamiltona? "Pokud v příštích dvou závodech vyhrajeme, pak to je 60:40 ve prospěch Maxe," tipuje Marko, podle něhož můžou ve vyrovnaném souboji nakonec rozhodovat detaily.

"Je to tak vyrovnané, že forma dne, asfalt, a dokonce i teploty jsou extrémně důležité. Vypadá to, že Mercedes mnohem rychleji své auto správně nataví. To naše je složitější a průměrně nám to zabere více času, přesto však existují jen dva jezdci, kteří z něj dostávají maximum. Těmi jsou Hamilton u Mercedesu a Max u nás," vyjmenovává dále.

"Piloti číslo dva, Pérez má díky Bohu navrch, ale také Bottas odjel v Turecku senzační závod a nadprůměrný v Austinu. Tito dva výjimeční piloti se nakonec zasazují o to, aby tento souboj pokračoval, bez ohledu na to, zda je rychlejší vůz Mercedesu či Red Bullu. Nakonec je to jezdec, kdo dělá rozdíl. A tito jezdci jsou tak silní, že Verstappen může porazit rychlejší Mercedes i na tvrdých pneumatikách," libuje si Marko.