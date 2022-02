Mercedes promluvil o výkonnosti nových vozů. Co očekává mistrovský tým po velkých změnách?

"Letošní auta budou hodně odlišná. Nejpatrnější změnou bude jejich aerodynamický tvar. Nemění se jen aerodynamika, ale i to, jak jsou nová pravidla vytvořena," uvádí Elliot ve svém hodnocení před novou sezónou plnou technických změn.

Dojde ke zmražení pohonných jednotek až do roku 2025. Konečný termín pro předložení dokumentace vyprší 1. března 2022, výjimku má pouze motorgenerátor pro rekuperaci kinetické energie (MGU-K), baterie a řídicí elektronika - u nich to stačí až 1. září 2022. Forma motorářů tak bude v podstatě daná pro další 4 sezóny. Pouze pokud by jeden z nich výrazněji zaostával, budou umožněny úpravy.

Motory budou muset používat palivo s 10% obsahem ethanolu, který obsahuje méně energie než klasický benzín. "To je velkou změnu pro pohonné jednotky," uznává Mercedes, který se stejně jako ostatní snaží dostat na loňské úrovně výkonu. Mění se kola, pneumatiky, formát víkendu, rozpočty a spousta dalších věcí.

Jak to ovlivní výkonnost zcela nové generace vozů? "Celková výkonnost nebude moc odlišná od těch starých. Záměrem těchto pravidel samozřejmě bylo pokusit se o zlepšení předjíždění. A to chvíli potrvá, než zjistíme, zda k tomu opravdu došlo," odpovídá technický ředitel Mercedesu.

"Auta jsou o něco těžší [795 místo 752 kg], pohonná jednotka bude s E10 palivem bude podávat trochu odlišný výkon a jiný bude i způsob, jakým bude fungovat aerodynamika a s tím související nastavení vozu," pokračuje Elliot.

"Dokud z toho nedostaneme to nejlepší, dokud to nevyvineme během testů a prvních závodů, tak to opravdu vědět nebudeme. Celkově však očekávám, že výkonnost bude relativně stejná jako minulý rok," očekává 47letý britský inženýr.

Původně se očekávalo, že nová auta budou o několik sekund pomalejší, jak však týmy postupují v přípravách a jejich vývoji, tak simulace ukazují nižší ztráty. I Nikolas Tombazis, šéf FIA pro monoposty, očekává podobné výkony - ztráta by podle něj měla dosahovat jen půl sekundy.

Mercedes, jenž s novým šasi (navzdory spekulacím) prošel homologačním procesem a nárazovými testy již 13. ledna, svou novou zbraň představí již za 17 dní - 18. února. První předsezónní testy jsou naplánovány v Barceloně na 23. - 25. února 2022.