Mercedes zkoumá "zajímavé" řešení bočnic Red Bullu

Technický ředitel Stříbrný šípů Mike Elliot prozradil, že se jeho tým pečlivě zabývá konceptem agresivní bočnic RB18 z dílny konstruktéra Adriana Neweyho. Red Bull při testech v Barceloně nastoupil se zcela odlišným autem, než které ukazoval v oficiální prezentaci.

Na voze postaveném podle úplně nových technický pravidel je celá řada inovací od předního křídla přes pull-rod zavěšení vpředu přes bočnice až po zadní zavěšení. Není tedy divu, že Red Bull zaujal nejen nás novináře či fanoušky Formule 1, ale i aerodynamiky v padoku - včetně těch z Mercedesu.

"Vypadají zajímavě. Odjedeme a budeme o tom přemýšlet," uvádí Elliot na adresu "zajímavých" bočnic Red Bullu. Sleduje Mercedes technické nápady, které se objevily na vozech soupeřů? "Kluci v továrně se tomu věnují," odpovídá dále.

Proudění vzduchu pod bočnicemi Red Bullu RB18 | zdroj: the-race.com

Zatímco v předchozích letech se monoposty podobaly jeden druhému jako vejce vejci - pokud by měly stejné zbarvení, těžko byste auta různých týmů rozeznali, letos díky se díky novým pravidlům hodně liší. Konstruktéři sáhli po různých řešeních bočnic.

Mercedes sáhl po podobném konceptu jako Red Bull - oba mají obdélníkové, úzké vstupní otvory, zatímco ostatní je mají širší - Ferrari a Aston Martin volí dokonce maximální povolenou šířku ve snaze bojovat s úplavem vznikajícím za předními koly.

Bočnice Ferrari F1-75 o maximální šíři | foto: Scuderia Ferrari

Pokud jde o to, co se děje za těchto nových pravidel, úplně jsme změnili způsob, jakým řídíme úplav za koly, snažili jsme se ho zlepšit s ohledem na předjíždění. Nemůžeme moc optimalizovat a řídit proudění od kol, které to pak vozu za vámi kazí," vysvětluje Elliot.

"Různé týmy k tomu volí různé přístupy. Některé se rozhodly pro velké, široké bočnice ve snaze řídit tímto způsobem úplav za koly a my jsme šli do užšího řešení a vůz jsme zapouzdřili, abychom to mohli udělat. Realita je taková, že se auta hodně vyvinou mezi současností a prvním závodem. Spatříte nástup odlišných řešení," upozorňuje technický ředitel Mercedesu.