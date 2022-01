FIA urychluje vyšetřování finálového závodu v Abú Zabí, mohlo by ovlivnit setrvání Hamiltona v F1

Podle spekulací by výsledky vyšetřování mohly mít dopad na to, zda sedminásobný mistr světa Hamilton Formuli 1 opustí nebo v ní zůstane. FIA minulý měsíc hned po závodě slíbila, že provede "detailní analýzu" toho, co se v Abú Zabí událo, a přijde s objasněním vzniklé kontroverze, která vrhá stín na loňský šampionát.

Kritika dopadla zejména na ředitele závodu Michaela Masiho, jenž změnou procedury během safety car fáze nabídl výhodu Verstappenovi, jenž přezul na čerstvé pneumatiky a v posledním kole do té doby bez problémů vedoucího Hamiltona předjel, čímž si zajistil titul. Brit tak rekordní osmý triumf nezískal. Mercedes nakonec upustil od záměru odvolat se proti výsledkům, FIA ovšem chce hnát k zodpovědnosti a vidět, že z události vyvodí patřičné závěry.

Podle některých Masi ve své pozici nemůže po těchto událostech zůstat, těžko se však za něj bude hledat náhrada. A pokud se najde, stále bude tíha okamžiku a velkých rozhodnutí na jednom člověku. Nebo dojde k úpravě procedur a celého systému rozhodování?

FIA hodlá se všemi týmy a jezdci probrat to, co se stalo, a dojít k určitému závěru ještě před zahájením nové sezóny v březnu 2022. Vyšetřování vede generální tajemník pro motorsport Peter Bayer. Jeho zpráva má být "podrobná, objektivní a transparentní."

Lewis Hamilton v průběžném vedení závodu za zpomalovacím vozem | foto: Pirelli

Proces byl zahájen po posledním zasedání Světové rady motorsportu 15. prosince - dva dny před tím, než na pozici prezidenta vystřídal Jeana Todta Muhamad Sulajím. Ten byl během posledního týdne aktivnější.

Snahou F1 je udržet Hamiltona ve hře, což by mělo pozitivní komerční dopad na letošní šampionát.. Sedmatřicetiletému jezdci smlouva s Mercedesem vyprší až na konci roku 2023, v zákulisí se však hovoří o tom, že by mohl skončit dříve, pokud FIA nepřijde s adekvátními závěry svého vyšetřování. Podle Lewise byl výsledek finálového závodu "zmanipulován," od té doby se vyhýbá jakýmkoliv veřejným komentářům a styku s médii.

Další zasedání Světové rady motorsportu se uskuteční v Paříži 3. února, kdy bychom již rádi výsledky vyšetřování viděli. Jakákoliv zpráva však musí být nejdříve postoupena Komisi F1 a sportovnímu poradnímu výboru. Předsezónní testování s novou generací monopostů začíná 23. února a první závod se pojede v Bahrajnu 20. března 2021.