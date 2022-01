"Týmy můžou přijít s fakt špatnými konstrukcemi vozů," varuje technický ředitel Mercedesu

Stáje F1 finišují s přípravou nových aut, která se představí již příští měsíc. První společný test před novou sezónou je čeká ve španělské Barceloně od 23. února 2022.

Kvůli novým pravidlům začínají všichni od nuly. Počítá se s větším využitím přísavného efektu podlahy, aby se zkvalitnílo závodění, usnadnila jízda vozů za sebou a vyrovnalo pole, kterému delší dobu dominuje Mercedes s Red Bullem, zatímco ostatní hrají druhou ligu.

Allison však varuje, že kvůli rozsahu změn netrefí všichni své navrhované zbraně správně a některé stáje může čekat velmi náročný rok kvůli špatné interpretaci pravidel.

"Všichni v našem týmu a ve všech ostatních týmech odvedou co nejlepší možnou práci, aby přišli na tu nejlepší konstrukci a přístup, který bude tou správnou trefou dle této nové sady pravidel. A společně na startu této sezóny a v nadcházejících závodech zjistíme, jak přesně se to vyvrbí," uvádí Allison.

"Dokážu si představit, že jedno nebo dvě auta na roštu budou opravdu špatná kvůli tomu, jak jsou nová a odlišná. A bude je čekat příšerně bolestivý rok," varuje technický ředitel Mercedesu na prahu přelomové sezóny.

"Předpokládám, že my všichni do určité míry necháme něco na stole - něco, co jsme nečekali. Podíváme se na ostatní auta a pomyslíme si: 'Ou, proč jsme na to nepřišli?'" pokračuje Allison.

"Pak se budeme drbat na hlavě, jak bychom ten nápad co nejrychleji dostali na naše auto, abychom si mohli proklestit svou vlastní cestu kupředu z pozice,v níž se ocitneme v prvním závodu. Nebo, budeme-li mít dostatek štěstí, dostet se do čela a odrážet útoky smečky vlků za námí," líčí 53letý britský inženýr.

"Bude to honička a určitě nám to nedopřeje moc spánku po celou sezónu... Jde o příležitost. A samozřejmě také o ohoržení, když se budeme snažit přijít s autem, o němž doufáme, že nás opět vyhoupne do čela," uzavírá technický ředitel Mercedesu.