McLaren žádá vysvětlení kontroverze z Abú Zabí, nešlo o zlomyslnost. Hamilton podle Browna bude pokračovat

Brown v rozhovoru s médii nechtěl komentovat pozici a rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho, obzvlášť když stále probíhá vyšetřování toho, co se vlastně v poslední velké ceně loňské sezóny událo. Max Verstappen tam v posledním kole po zajetí safety caru do boxů předjel do té doby dominujícího Lewise Hamiltona, čímž vybojoval mistrovský titul.

"Myslím, že u všech kontroverzí ve sportu se v čase začátku nové sezóny rány začínají hojit. FIA podle musí přijít s tím, co se stalo, proč si myslíme, že se to stalo, co bylo dobře a co špatně. U čehokoliv, co se ve zprávě objeví, musí podniknout kroky, aby se to už nikdy nestalo," uvádí šéf McLarenu.

"Osobně si nemyslím, že by šlo zlomyslné rozhodnutí. Kdokoliv se tedy domnívá, že je sport zkorumpovaný apod. - já s tím nesouhlasím," dává najevo svůj nesouhlas s konspiračními teoriemi.

"Jestli si myslím, že mohlo být učiněno jiné rozhodnutí? Možná ano, ale chci počkat na to, s čím přijde FIA. Nemyslím si ale, že by za tím byla nějaká zlomyslnost nebo korupce," pokračuje Brown, jenž McLarenu šéfuje již šestým rokem.

Lewis Hamilton se podle Zaka Browna bude chtít vrátit a získat rekordní osmý titul | foto: Red Bull Content Pool

Rozzlobený a mlčící Lewis Hamilton podle něj své zklamání překoná a z F1 neodejde: "Myslím, že bude zpět. Je závodním jezdcem, je na vrcholu. Určitě je hodně naštvaný, ale závodní jezdci podle mě chtějí závodit. A on je bojovníkem, bude se chtít vrátit a vyhrát svůj osmý šampionát."

"Podle mě ještě není připravený na odchod. Je to jen můj názor, nemluvil jsem s ním, jelikož jakmile to zabalíte, tak to zkrátka zabalíte. Myslím, že se můžete vrátit, jak to někteří udělali, ale podle mě na odchod není připravený a nemyslím si, že by dovolil, aby jej incident poslal do důchodu," přemítá Brown.

"Lewise ale tak dobře neznám. Nebyl bych šokován tím, kdyby odešel, proto by to nikdo neměl brát jako zaručenou věc, že se vrátí. Podle mě bude pokračovat, ale neměli bychom zlehčovat jeho frustraci a hněv. Možná se ještě nerozhodl, možná si bude chtít vzít nějaký čas, protože jakmile se rozhodnete, tak je rozhodnuto... Já osobně si zkrátka myslím, že má v sobě tu palčivou touhu po závodění, což nakonec ovlivní jeho rozhodnutí," dodává šéf McLarenu.