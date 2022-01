"Hamilton bude muset být agresivní, pokud zůstane. Max si titul zasloužil," říká Villeneuve

Rozporuplné finále v Abú Zabí podle Kanaďana sportu prospělo a vytváří skvělou předehru pro návrat Hamiltona, jenž by mohl pomstít svou porážku. Brit usiloval o zisk osmého titulu, to mu však v posledním kole posledního závodu sezóny 2021 překazil Max Verstappen s Red Bullem po kontroverzním zajetí zpomalovacího vozu do boxů.

"Pro sport to je každopádně dobré, protože Lewis se teď musí vrátit a pokus se vyhrát svůj osmý titul a být během toho agresivní. Nakonec o tom bylo vypsána spousta inkoustu. Bylo to lehce kontroverzní, ale tak to bývá vždy, pokud se to protáhne až do posledního závodu," popisuje Villeneuve.

Hamilton od té doby na sociálních sítích mlčí a objevují se spekulace, že by mohl F1 opustit. Jeho šéf Toto Wolff doufá, že bude pokračovat. Přiznal, že jeho pilot je "momentálně rozčarován."

Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem po rozhodující bitvě v Abú Zabí | foto: Formula1.com

Zůstane Brit v F1 a bude dále závodit? "No, kdo ví? Nikdo nečekal, že Rosberg pokračovat nebude. A najednou se jednoho rána probudil a všem řekl, že závodění pro něj svým způsobem už není vášní. U Lewise to tak nevypadá, ale kdo ví?" táže se Villeneuve.

"Je fakt záhadou, co se děje v hlavě lidí, když je sezóna velmi dlouhá. Věříte, že to nějak dopadne, a ono to dopadne jinak, a máte pocit, jakoby vám to ukradli. Myslím, že reakce je celkem negativní. Musíte se ale znovu rozjet," uvažuje mistr světa F1 z rok 1997.

Přes veškeré kontroverze spojené s finálovým podnikem loňské sezóny věří, že titul je ve správných rukou: "Myslím, že u té reakce hodně záleží na tom, zda jste fanouškem Verstappena nebo Lewise. Bylo to vzrušující a vzhledem k vývoji sezóny si Max ten titul zasloužil. Vše po celý rok zvládal, závod po závodu."