Räikkönen je rád, že je z Formule 1 pryč. Všude kolem jsou hov*a, říká

A pro mnohé také největší idol. Zejména díky své bezprostřednosti, spontánnosti nebo prořízlému jazyku si Kimi získal mnoho fanoušků po celém světě. Ti jej často přirovnávají k Jamesi Huntovi a jedním dechem dodávají, že Raikkonen měl závodit v jiném období. Tedy samozřejmě pokud by mu to čas umožnil

Je pravdou, že mistr světa z roku 2007 by se svou povahou opravdu spíše hodil do sedmdesátých let minulého století. Do doby, která nebyla ani zdaleka svázaná konvencemi tolik jako dnes. Vždyť i Bernie Ecclestone, osoba, která Formuli 1 vládla přes půl století se nedávno nechal slyšet, že dnešní piloti mu připomínají roboty. Ne proto, že by takoví opravdu byli... Protože takoví být musí.

Nikita Mazepin a Kimi Räikkönen v závodě v Brazílii | foto: Haas F1 Team

A právě to je důvod, proč Raikkonenovi Formule 1 chybět nebude. Proč už je dokonce vlastně rád, že se od celého toho kolotoče oprostil. „Ve Formuli 1 je spousta věcí, které jsou absolutně nelogické. Je tu spousta falešných lidí. Všude okolo jsou s prominutím hov*a. Je dobře, když si od nich můžete odpočinout. Proto jsem se těšil na moment, kdy budu mít po posledním závodě kariéry. Víte.... Všichni o těch věcech vědí, všichni vědí, že by to tak být nemělo, ale nikdo to neřekne narovinu," popisuje Raikkonen.

Další problém královny motorsportu? Podle rodáka z Espoo peníze. I když... "prokleté" barevné papírky vládnou světu a všem jeho oblastem, což si Kimi uvědomuje. „Ve Formuli 1 je hodně peněz. Tak je to dnes všude. Celý svět se točí kolem peněz. Tady hrají zásadní roli peníze a moc. Ti, kteří mají peníze, chtějí mít automaticky také moc. Je to hodně o politice. Řada lidí z Formule 1 by mihla okamžitě jít dělat reálnou politiku," má jasno Kimi Raikkonen.