Šéf Red Bullu kritizuje tvrdé rozhodnutí odvolat Masiho z pozice ředitele závodů, FIA bude mít problém

Prezident FIA Muhamad Sulajím minulý týden oznámil, že Masi po kontroverzní Velké ceně Abú Zabí na sklonku minulé sezóny v roli závodního ředitele letos pokračovat nebude, přestože se jej většina jezdců i vedoucích představitelů týmů zastává. Opatření patří k sérii změn ve vedení Formule 1, k nimž patří také zavedení virtuální závodní řídicí místnosti.

Podle Hornera navíc není pravda, že se Masi nedržel správně pravidel: "Myslím, že to je náročné, jde o byznys FIA. Podle mě to je tvrdé. Byl loni ve velmi těžké pozici," zastává se bývalého ředitele závodů, který na počátku sezóny 2019 nahradil Charlieho Whitinga.

"Cítíme, že spousta rozhodnutí byla minulý rok mířena proti nám a podle mě, když se podíváte na to, co má v oblasti zdrojů k dispozici ve srovnání s týmy, tak tam je obrovský, obrovský rozdíl. Je to fajn slyšet, že zavádějí věci jako ekvivalent VAR [video asistent rozhodčího] a že vrátí toho nejzkušenějšího muže, Herbieho Blashe," chválí Horner.

Michael Masi na pozici závodního ředitele po tlaku Mercedesu skončil | foto: Formula1.com

"Jen si myslím, že na odstranění Michaela [Masiho] byl vyvíjen příliš velký tlak, a to není správné. Tak to osobně cítím," vysvětluje šéf Red Bullu svůj názor na změny, které činí FIA. Kontrastuje to s postojem Tota Wolffa z Mercedesu, jenž loni obvinil Masiho z toho, že obral Lewise Hamiltona o titul.

Masi podle Hornera "vlastně neudělal nic špatně podle pravidel." Kontroverze podle něj zbytečně zastínila vyvrcholení šampionátu. Verstappen vyhrál více závodů, kvalifikací a vedl více kol, je tedy zaslouženým vítězem. Mercedes měl podle něj využít příležitosti k zastávce Hamiltona, byť by tím na chvíli přišel o pozici na dráze.

"Jde tak trochu o kouřovou clonu, protože když se ohlédnete zpět, tak Mercedes měl dvě příležitosti k zastávce v boxech. Byla tam fáze virtuálního safety caru i safety caru a jezdec pilot při obou požadoval zastávku a oni jej nechali na trati. Ke konci závodu byl kvůli tomu bezbranný. My jsme to v ten den takticky zvládli dobře, vše je o těch drobných rozdílech," vrací se Horner k Velké ceně Abú Zabí 2021.

"Když pět kol před koncem Nicholas Latifi havaroval, ihned jsme zareagovali. Povolali jsme Maxe do boxů, nasadili jsme mu novou sadu pneumatik. Mercedes nechal Lewise na trati na 44 kol starých pneumatikách na konci své životnosti. Max musel zvládnout to předjetí v posledním kole, což se mu podařilo."

Start Velké ceny Abú Zabí - Lewis Hamilton na čele | foto: Red Bull Content Pool

"Myslím, že se zakrývá část té kontroverze, protože hlavní příčinou je to, že jsme to takticky zvládli. Max jej předjel a stal se mistrem světa, což byl fenomenální výsledek. Můžete se přít o 100 rozhodnutí učiněných v průběhu roku," pokračuje Horner.

"Byla penalizace za Silverstone dostatečná? Byly fér penalizace, které jsme dostali v Džiddě? Existuje spousta věcí. Myslím, že je čas otočit stránku a posunout se dále. Máme nového prezidenta FIA, snaží se zavést novou strukturu a přijmout více technologií, které by pomohly podpořit ty komisaře," oceňuje.

FIA nahradí Masiho na pozici závodního ředitele dvěma lidmi - závodním ředitelem vytrvalostního šampionátu WEC Eduardem Freitasem a jeho protějškem z DTM Nielsem Wittichem. Podle Hornera by však tato role z důvodu konzistence rozhodnutí neměla být dělena mezi dva lidi.

"Osobně bych to nedělal, protože to je jako rotovat závodní inženýry nebo týmové manažery v našem týmu. Chcete, aby absolvovali všechny závody, usilujete o konzistenci. To je jedna věc, kterou si přejí jezdci - konzistentní uplatňování pravidel, ne penalizace, jež se mění závod od závodu. To je výzva, kterou bude muset letos FIA řešit," upozorňuje Horner.