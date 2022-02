Hamilton tlačí na FIA, aby zprávu o Abú Zabí zpřístupnila veřejnosti, kritizuje sociální sítě

Nový prezident FIA Muhamad Sulajím minulý týden přislíbil učinit rozsáhlé změny v řízení závodů poté, co došlo k internímu prošetřování průběhu Velké ceny Abú Zabí a kontroverzního restartu během poslední safety car fáze.

Hamilton ovšem bojuje za to, aby zpráva byla veřejně přístupná: "Ještě jsem ji neviděl. Myslím, že ji ještě nevydali, ale netrpělivě čekám na výsledky té zprávy a doufám, že si ji budou moci všichni prohlédnout a snad získat lepší porozumění všeho."

"Nakonec si myslím, že tak jako u všeho musíme porozumět tomu, co jsme udělali, abychom se mohli v pozitivním smyslu posunout kupředu," pokračuje sedminásobný šampionu, jenž bude letos po velkých technických změnách usilovat o rekordní osmý titul.

Lewis Hamilton během prvního testu nového vozu W13 minulý týden v Silverstone | foto: Mercedes AMG F1 Team

O ten jej loni připravil Max Verstappen poté, co havaroval Nicholas Latifi s Williamsem a na trať se dostal safety car, který pak byl před posledním kolem stažen a jen některým jezdcům o kolo zpět bylo umožněno vrátit se do stejného kola s lídrem.

Latifimu poté bylo spíláno, někteří lidé mu po sociálních sítích dokonce vyhrožovali smrtí, což kanadského pilota rozhodilo. Hamilton proto kritizuje provozovatele sociálních sítí.

"Podle mě nedošlo k obrovské změně či posunu, ty sociální platformy neodvedly dostatečnou práci. Stále na ně musíme vyvíjet tlak, aby provedly změny. Duševní zdrav je skutečnou věcí a lidé jsou přes tyto sociální platformy uráženi. Takovým způsobem si to nikdo nezaslouží a nikdy by to nemělo být tolerováno," vyzývá 37letý britský pilot.

"Oni tyto věci můžou změnit, můžou učinit změny. Ale zdá se, že k tomu nepřistupují dostatečně rychle. Proto si myslím, že musíme pokračovat ve vyvíjení tlaku. Byl jsem s Nicholasem v kontaktu. Má mou plnou podporu. A vím, jak těžké to v těchto situacích může být. Je to pro něj důležité vědět, že má podporu lidí kolem sebe," soucítí Hamilton.