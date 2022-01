Když Hamilton skončí, vezměte Vettela, radí Schumacher Mercedesu

Schumacherovou variantou není nikdo jiný než Sebastian Vettel. Čtyřnásobný mistr světa sice má smlouvu u Aston Martinu, ale jak už je známo z minulosti, smlouva ve Formuli 1 vlastně představuje jen cár papíru. Pokud by byla vůle na všech zainteresovaných stranách, Vettel by pravděpodobně mohl do Mercedesu přestoupit. Navíc obě stáje si jsou dlouhodobě blízké. I to by mohlo hrát roli.

Šéf Stříbrných šípů Toto Wolff prohlásil, že Hamiltonovo rozhodnutí o tom, zda ve Formuli 1 setrvá nebo ne, bude chtít znát nejpozději v únoru. Rodák z Vídně zároveň doufá v Britovo pokračování. Podle Wolffa je Lewis nejlepším jezdcem současnosti a jeho odchod by byl pro celou Formuli 1 velkou ránou.

Ale je jasné, že pokud dá sedminásobný šampion sportu sbohem, Mercedes bude chtít zkušenou náhradu. Právě takovou by mohl představovat Sebastian Vettel.

Lance Stroll v závodě v Brazílii | foto: Aston Martin

„Seb má zkušenosti i rychlost. Pro Mercedes by proto byl ideální volbou. Navíc se docela dobře vyzná v systémech Mercedesu, protože tohle auto si je s tím Aston Martinu docela podobné. Navíc V Aston Martinu došlo ke změně šéfa. Vettel a Szafnauer přitom byli sehranou dvojkou. Teď by to pro něj nemuselo být tak příznivé," zamýšlí se Schumacher.

Bývalý pilot Williamsu nebo Toyoty nepochybuje o tom, že pokud by se před Vettelem otevřela možnost angažmá u Mercedesu, Seb by ji využil. „V Mercedesu by měl velkou šanci na další vítězství. To je přesně to, co on chce. Určitě by do toho šel," má jasno Ralf Schumacher.