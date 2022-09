Mladík Mercedesu nastoupí do 1. tréninku místo Vettela, letos pojede už s třetím týmem

Sedmadvacetiletý Holanďan tak bude pokračovat v získávání zkušeností, v letošní sezóně nastoupí již za třetí tým: ve Španělsku jezdil s Williamsem místo Alexandera Albona, ve Francii s Mercedesem místo Lewise Hamiltona a nyní si vyzkouší Aston Martin poté, co s vozem AMR22 strávil nějaký čas na simulátoru týmu v Silverstone.

De Vries je šampion Formule 2 z roku 2019 a letos již třetím rokem závodil za Mercedes ve Formuli E, kde vyhrál 2 závody a celkově skončil devátý. Loni v ní ale dokázal ovládnout šampionát. Kromě toho plní roli rezervního jezdce u mistrovského Mercedesu.

"Na jízdu s Aston Martinem se fakt těším, obzvlášť na tak legendárním okruhu, jako je Monza. Půjde o můj třetí trénink v této sezóně a s třetím odlišným vozem F1," popisuje nadšeně De Vries.

"Tyto příležitost mi poskytují fantastický bližší pohled na to, jak vozy F1 fungují a jak je týmy provozují. Doufám, že dokážu přinést týmu Aston Martin F1 čerstvý pohled a odjet program, který bude pro nás oba užitečný," pokračuje mladý Holanďan.

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza.



The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll, having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.



