Plní si sen s Ferrari, čeká další pokrok: Sainz je po své nejlepší sezóně 100% připraven na boj o titul

Španěl se loni proti novému týmovému kolegovi Charlesovi Leclercovi po svém přestupu z McLarenu dokázal prosadit a v celkovém pořadí skončil před ním. Úspěšnou sezónu podtrhl třetími místy v Rusku, Maďarsku a v Abú Zabí, v Monaku dojel dokonce druhý. Zvykl si na nový tým i auto a s přibývajícími závody šly nahoru i jeho výkony.

Pokud se Scuderii podaří postavit konkurenceschopné auto, bude chtít zaútočit na titul: "Ano, jsem na to 100% připravený. Obzvlášť druhá část sezóny mi dodala tu správnou důvěru v auto a v tým. Poznal jsem, že jsem připravený na cokoliv, co přijde ten následující rok. Když to dám dohromady s množstvím tvrdé práce, kterou vkládáme do projektu pro rok 2022, tak mě to dostává do toho správného rozpoložení," popisuje Sainz.

Ze svých loňských výsledků měl velkou radost: "Hodně jsem si to užil. Myslím, že šlo o jednu z mých oblíbených sezón, kdy jsem si užíval F1 a to, že jsem její součástí. Byla celkem hektická, spousta závodů ale také spousta dobrých okamžiků. Dokázal jsem si ji sám užít a zároveň se mi podařilo se během roku zlepšovat."

Křivka stoupá: počty nasbíraných bodů Carlosem Sainzem v průběhu minulých sezón | zdroj: Formula1.com

"Cítím, že jsem ji zakončil v mnohem lepší formě, než jsem ji začal. Uvnitř týmu tedy dochází k tomu důležitému pokroku. Pozoruji v něm změny, které se se ubírají tím správným směrem. Upřímně mohu říct, že pocity před ročníkem 2022 jsou velmi pozitivním. Myslím, že dosáhneme dalšího dobrého pokroku," očekává 27letý jezdec.

"Je pro mě celkem jednoduché si připomínat, že si plním sen: jezdím za nejlepší a nejstarší tým v F1. Jde o splnění mého dětského sne, jezdit za Ferrari," pokračuje pilot se zkušenostmi z Toro Rosso, Renaultu či McLarenu.

"Když si to připomenu, tak jdu do víkendu vždy s nadšením, s energií, vždy se snažím učit, zlepšovat se a zajistit, že pokud se naskytne šance bojovat o šampionát s Ferrari, tak budu co nejvíce připravený. To mi dodává dobrou rovnováhu. Loni jsem udělal další pokrok jako jezdec, sezónu jsem zakončil velmi dobře a nyní jsem připravený na cokoliv, co v roce 2022 přijde," dodává Sainz.