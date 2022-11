Stejný počet bodů, velký rozdíl v penězích. Šéf Alfy Romeo o těsném vítězství nad Aston Martinem

Stáj z Hinwilu si tuto pozici zajistila až v Abú Zabí, kde ji sice Aston Martin překonal o pět bodů a v celkovém součtu dorovnal její skóre ve výši 55 bodů, jenže horší dílčí výsledky rozhodly o tom, že tým kanadského miliardáře Lawrence Strolla obsadí až sedmou pozici.

Švýcaři mohou poděkovat hlavně Valtterimu Bottasovi, jenž ve Velké ceně San Marina dosáhl na pátou příčku, zatímco Lance Stroll či Sebastian Vettel během sezóny maximálně na šestou. Každá další pozice mezi konstruktéry přitom týmům přináší dalších 10 - 12 milionů dolarů (235 - 280 mil. Kč).

"S 10 miliony navíc toho dokážeme udělat hodně"

"Pro nás jde o ten nejlepší způsob, jak prožít dobrou zimu, jelikož všichni budou pozitivně naladěni. A to je velmi důležité. Navíc to je pro nás vždy klíčové prožívat takový souboj s Aston Martinem, jde o dobrý cíl," těší Vasseura.

Frederic Vasseur si připsal další úspěch v F1 | foto: Sauber Motorsport AG

"A samozřejmě to pomáhá i po finanční stránce. My se pohybujeme pod rozpočtovým stropem, každý přídavek udělá způsobí velký rozdíl. Uvidíme příští rok, ale určitě to pomůže. Vím, že některé týmy prohlásily, že s 2 miliony dolarů nic neudělají, ale my s 10 miliony toho dokážeme udělat hodně!" potvrzuje šéf Alfy Romeo.

Úspěšná strategie v GP Abú Zabí

Pochvaluje si také strategii v posledním závodu sezóny, kde Zhou s Bottasem dokázali zdržet Aston Martiny a zabránit jim v tom, aby získali více bodů. Stroll v něm nakonec dojel osmý a Vettel desátý, když v závěru nedokázal předjet McLaren Daniela Ricciarda.

"Pokud bychom zvládli kvalifikaci lépe, tak si myslím, že bychom sami mohli bojovat o body. Ale s kvalifikací, jakou jsme prožili, jsme neměli jinou možnost než se snažit situaci trochu strategicky kontrolovat, což se nám povedlo," vrací se Vasseur k závodu v Abú Zabí.

"Oba hráli hodně pro tým, odvedli skvělou práci ve zvládání situace s Vettelem a Strollem. A určitě jim můžeme poděkovat, když jsme viděli jako Vettel nakonec bojoval s Ricciardem," pokračuje 54letý Francouz, kterému v závěru trochu pocuchal nervy Lewis Hamilton svým odstoupením, protože oba vozy Aston Martinu se v pořadí posunuly výše.

"Bylo to více než těsné. Na boxové zídce jsem byl celkem uvolněný až do problému, který se objevil u Lewise. Oba postoupili o jednu příčku a najednou to bylo náročnější. A posledních pár kol jsem byl největším fanouškem Daniela. Pokud by jej Vettel předjel, byl by to samozřejmě jiný příběh. Ale nakonec šlo pro nás o skvělý úspěch také tu nejlepší přípravu pro příští rok," uzavírá Vasseur.