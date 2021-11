Andretti se snaží převzít Sauber, Bottas o tom při jednání o nové smlouvě neměl tušení

Michael Andretti nedávno navštívil továrnu Alfy Romeo ve Švýcarsku, z čehož někteří usuzují, že by již brzy mohlo dojít k nějakému oznámení. A i když má Alfa Romeo smlouvu se Sauberem, tak by přesto k případnému převzetí Američany mohlo dojít.

Bottas je zatím jediným potvrzeným pilotem této stáje, která je poslední, kdo má pro příští sezónu Formule 1 volné místo. Fin odcházející z Mercedesu s ní podepsal smlouvu v září, informace o vážném zájmu Andrettiho se objevila až během závodního víkendu v Turecku.

"Neměl jsem o tom tušení během jednání," přiznává nyní Bottas, což není znakem ideálního začátku nového partnerství. "Abych byl upřímný, tak mi není známo moc detailů, jestli vlastně existuje velká šance, aby k tomu došlo."

"Jsem si jistý tím, že lidé, kteří o tom rozhodují, vědí, co pro tým bude v dlouhodobém horizontu nejlepší. Nemám moc říct k tomu, kdo tým vlastní a z kolika procent. Tak už to chodívá, je to součástí obchodní stránky Formule 1," pokračuje finský pilot.

Změní Alfa Romeo majitele? | foto: Alfa Romeo Racing

"Ale dokud bude mít tým pořád ty správné lidi, klíčové lidi u sebe, tak věřím, že může odvést skvělou práci. To je pro mě to hlavní," vysvětluje Bottas, kterému v letošním šampionátu patří třetí příčka za jeho týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem a lídrem Maxem Verstappenem.

Uvítal by vůbec příchod Andrettiho? "Proč ne? Samozřejmě pro budoucího jezdce týmu by bylo hezké se před tím dozvědět trochu více o budoucích plánech. Ale proč ne?" odpovídá řečnickou protiotázkou.

U Alfy Romeo nahrazuje krajana Kimiho Räikkönena, jenž v F1 končí. Místo Antonia Giovinazziho u týmu je nejisté. Ani on nic neví o potenciální změně majitelů: "Samozřejmě jde o velké, slavné jméno, ale víc o tom nevím. Uvidíme, k čemu dojde, není to však v mých rukou."

Dočká se Bottas po případné změně vedení nakonec amerického kolegy?