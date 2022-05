Alfa Romeo očekává velký pokrok: rychle vylepšuje svůj simulátor, pro Barcelonu chystá novinky

Simulátor - stále lepší a důležitější

Sauber, jenž nyní v F1 závodí pod názvem svého hlavního sponzora Alfa Romeo, hodně investoval do vylepšení svého simulátoru v Hinwilu. V něm nyní vyvíjí díly a nastavení pro svůj závodní monopost C42. Valtteri Bottas, jenž během zimy přišel z Mercedesu, hodnotí pokrok, který s ním jeho nový zaměstnavatel učinil.

"Dnes, kdy se moc netestuje, jsou simulátory samozřejmě ohromně důležité. A jak se technologie zlepšuje, můžete z nich dostávat více a více. Když jsem si poprvé vyzkoušel simulátor Alfy Romeo, tak jsem cítil celkem velký rozdíl proti tomu u Mercedesu, protože Mercedes s ním začal již hodně dávno a náš tým teprve před několika lety," komentuje finský pilot.

"Samozřejmě tedy máme co dohánět. Ale od první zkoušky až doposud se už ohromně z lepšil a již tento rok, obzvlášť v posledních pár podnicích, šlo o skutečně užitečný nástroj pro podporu během závodních víkendu," pokračuje Bottas, jenž se v Miami až do své chyby v závěru držel před oběma Mercedesy.

Trojice jezdců Alfy Romeo | foto: Alfa Romeo

V simulátoru se střídá se svým závodním kolegou Guanyuem Zhouem a třetím pilotem Robertem Kubicou, jenž je o závodních víkendech v továrně vždy připraven k testování a ověření korelace dat z trati.

"V tomto jsme dosáhli rychlého pokroku a pokračujeme, je to fakt dobrý nástroj. Ještě nás čekají určitá vylepšení a já samozřejmě jsem v tom samozřejmě sehrál svou roli díky svým zkušenostem, určitě to pomohlo. V Miami pro nás byl fakt užitečný, abychom poznali trať a vlastně si vyzkoušeli několik odlišných nastavení a úrovní křídel, takže předem získáte trochu představu," popisuje Bottas.

Do Barcelony s velkým vylepšením

Alfa Romeo v Imole nasadila nové bočnice a podlahu, v posledních závodech se její konkurenceschopnost zlepšila. "Balík funguje," shrnuje šéf traťových inženýrů Xevi Pujolar. "Nyní si můžeme celkem věřit, že vyvíjený balík se stejnou filozofií by měl představovat dobrý krok pro Barcelonu. A přijde toho ještě více. Momentálně to je dobré."

Alfa Romeo pro Barcelonu chystá další vylepšení svého monopostu C42 | foto: Alfa Romeo

S vývojem je velmi spokojený také šéf týmu Frederic Vasseur: "Zatím jde o obrovský krok vpřed. Cílem bylo pravidelně postupovat do Q3 s Valtterim a do Q2 se Zhouem. A myslím, že se nám to daří. Těžko říct, jak se bude naše sezóna vyvíjet, protože se všichni budeme z různých důvodů trápit s rozpočtem."

"Velké týmy s nákladovým stropem a my s rozpočtem. Budeme muset zvládat sezónní vývoj a v určitou chvíli se budeme muset začít soustředit na příští rok. Zatím to je ale dobré. Řekl bych, že výkonnost a motivace v týmu je perfektní, motor doznal pokroku a my jsme nahoře," pokračuje Vasseur.

"Podáváme slušné výkony na různých konfiguracích okruhu, za různých meteorologických podmínek atd. Vypadá to, že jsme konkurenceschopní v pomalých zatáčkách, takže pro nás půjde s Monakem, Barcelonou a dalšími o dobrou sekvenci," věří šéf Alfy Romeo, která se mezi konstruktéry drží na páté příčce před Williamsem, Aston Martinem, Haasem, AlphouTauri i před Alpine.