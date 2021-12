Hamilton udělal v rozhodující bitvě o titul vše správně, oceňuje Verstappen + VIDEO

Holanďan dokázal Hamiltona předjet v posledním kole, čímž si připsal cenné vítězství a body zaručující mu první příčku v letošním šampionátu. Mercedes proti podal dva protesty, které komisaři zamítli, proto chytá ještě odvolání. Je však malá pravděpodobnost, že by soudci FIA zpětně od zeleného stolu změnili výsledek mistrovské bitvy.

Závod poznamenalo kontroverzní rozhodnutí o pozdním restartu po nehodě Nicholase Latifiho, po níž byl na trať vyslán safety-car. Verstappenovi se naskytla příležitost zajet do boxů pro čerstvé pneumatiky, zatímco do té chvíle s přehledem vedoucí Hamilton totéž udělat nemohl, jinak by přišel o pozici na dráze.

"Samozřejmě, že jedna strana byla neuvěřitelně šťastná a druhá zklamaná. Bylo mi Lewise líto, během celého závodu dělal všechno správně," uvědomuje si novopečený mistr světa Verstappen po hektické sezóně.

"Ale Formule 1 může být hodně nepředvídatelná a samozřejmě se vyvinout oběma směry. Mohlo to také dopadnou jinak, kdy já bych kontroloval závod a prohrál bych jej v posledním kole. To je žel součástí závodění," uznává úspěšný pilot Red Bullu.

"Lewis je skvělý sportovec. Ale jak už jsem řekl, je to závodění a my se s tím všichni musíme vyrovnat, ať už je to pozitivní nebo negativní. On se určitě znovu vrátí ve velmi dobré formě, protože je úžasný jezdec," chválí Verstappen dále.

Protest Mercedesu, který zpochybnil výsledek závodu, jej nikterak nepřekvapil: "Je to celkem typické, když se ohlédneme za tím, co se vše během sezóny odehrálo. Tak už to je. Stále máme velkou radost a užíváme si to, jelikož jsme jako tým neprovedli nic špatného. Závodili jsme, rozsvítila se zelená světla, takže jsem do toho šel a udělal to na dráze. Pro nás to v tu chvíli bylo v pořádku."

Thank you everyone at @redbullracing and at @hondaracingf1 for an amazing car, you guys were amazing once again. @SChecoPerez, you were an animal today💪



To all my family and friends-thank you so much for all your support over the years. Couldn’t have done it without you!



(2/3) pic.twitter.com/wD2sFWkvpA — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 12, 2021

Verstappen pro příští sezónu využije možnosti a nechá si jako úřadující šampion změnit své číslo 33 na svém monopostu na číslo 1: "Pojedu s ním. Kolikrát to můžete udělat? Nevím, možná to bude jediný okamžik, kdy to budu moci ve svém životě udělat. Myslím, že jde o to nejlepší číslo, takže si jej rozhodně nechám dát na auto."