"Jako v půjčovně motokár - závod v Džiddě neměl s F1 nic společné, Frank se obrací v hrobě," láteří Villeneuve

"To nebyla F1, ale závodění jako v půjčovně motokár. Všechno bylo špatně. Nevím přesně, co říct. Těžko zůstat neutrální a okomentovat to, co se pokaždé stalo a zůstat neutrální. Vždy vás budou vnímat jako zaujatého pro jednu stranu, tohle už bylo příliš," uvádí Villeneuve.

"Chceme sport a dobrou F1? Nebo chceme raději hollywoodskou show? Pokud se vám zamlouvá hollywoodská show, tak to bylo úžasné. Ale je F1 celá o tom? Nevím. Myslím, že dnes by se Frank [Williams] obracel v hrobě, kdyby viděl ten závod," pokračuje Kanaďan, jenž v roce 1997 vyhrál s Williamsem titul mistra světa.

"A když vidíte ty šéfy týmů - všichni křičí a vytvářejí tlak i na komisaře a tak dále, stává se to směšné. Fakt to bylo směšné. Bylo to skvělé pro fanoušky, možná to zvýší sledovanost, což je pro F1 skvělé. Ale začínáme se vzdalovat sportu, to je vše. Nakonec tedy záleží na tom, jestli jste puritáni nebo ne," přemítá bývalý závodník.

Frank Williams, jenž zemřel krátce před závodem, by se při jeho sledování podle Villeneuva obracel v hrobě | foto: Williams F1 Team

Pokud jde o kolizi na rovince mezi Lewisem Hamiltonem a zpomalujícím Maxem Verstappenem, tak je podle něj na vině systém pro snížení odporu (DRS): "Někdo před vámi zpomalí a vy předjíždíte. Problémem jsou ty stupidní DRS čáry."

"A Lewis ji nechtěl přejet dříve než Max. Věděl, že jej Max pouští, jen zkrátka nechtěl, aby měl Max na další rovince DRS, protože by jej předjel, proto tam oba ze sebe udělali hlupáky," kritizuje Villeneuve oba hlavní kandidáty na titul, kteří jdou do finále v Abú Zabí se shodným počtem 369,5 bodů.

Mezi Verstappenem a Hamiltonem se jiskřilo | foto: Red Bull Content Pool

Padesátiletému Kanaďanovi, jenž nyní působí jako televizní komentátor, se nelíbil ani způsob vyjednávání o pozicích mezi ředitelem závodů FIA Michaelem Masim s vedením Red Bullu a Mercedesu: "Snaha o dosažení dohody? Nikdy jsem o tom neslyšel. Tohle v pravidlech není. To jsem zkrátka nepobral!"

A co očekává v posledním závodě sezóny v Abú Zabí? "Jde o okruh Red Bullu. Ale s motorem, který má Lewis, se každá trať teď stává tratí Lewise. Jen doufám, že se dočkáme čistého závodu. A ať vyhraje ten nejlepší, a ne jako tomu bylo dnes, ne jako v Hollywoodu - alespoň ne v tom posledním závodě. Svého Hollywoodu jsme si letos užili už dost!"