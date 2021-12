Jak vnímá Hamilton poslední závod sezóny. Rostou obavy z Masiho nadvlády

Zatímco Max Verstappen po oznámení, že ředitel závodu Michael Masi v 56. kole nepovolí průjezd pilotů o kolo zpět kolem safety caru, jízlivě okomentoval situaci, Lewis Hamilton v samotném závěru držel radiový klid. Při působení SC na trati vyslal na svou boxovou zídku znepokojivou poznámku, že Berndt Mayländer jede hodně pomalu. V předposledním kole mu jeho inženýr Peter Bonnington oznámil, že Masi povolil vozům jedoucím o kolo zpět a nacházejícím se mezi ním a Verstappenem průjezd kolem SC.

Další radiokomunikaci obstaral "Bonny" těsně poté: "SC zajede do boxů v tomto kole, připrav si pneumatiky, bude se předjíždět na každé rovince, jedno kolo do konce." Hamilton ani boxová zídka dále nic nekomentovali, teprve čtyři zatáčky před cílem Lewis do své vysílačky hlasitě zakřičel: "Tohle bylo zmanipulováno, pánové!" Tato reakce ovšem nebyla součástí oficiálního přímého přenosu, objevila se pouze na kanálu TV F1. Poté, co vozy projely cílem, Bonnington jenom oznámil: "Prostě nemám slov, Lewisi, absolutně nemám slov!" Hamilton v dojížděcím kole vůbec nic neřekl a Bonnington mu nakonec - už pozdě - připomněl, že musí dojet na startovní rošt ke sloupku s číslem 2. Místo toho zajel exmistr světa do parc fermé, kde dvě minuty seděl bez hnutí ve voze.

George Russell není s řešením závěru závodu spokojen | foto: Williams F1 Team

Rozpaky i nesouhlas s Masiho rozhodnutím

Mnoho fanoušků i odborníků se nad Masiho rozhodnutím pozastavuje, například George Russell ho nepovažuje za správné: "Max je naprosto fantastický pilot, má za sebou neuvěřitelnou sezónu a chovám k němu hluboký respekt, ale co se právě stalo, je absolutně nepřijatelné. Nemohu uvěřit tomu, co jsem právě viděl." Pochopitelně se ozvaly hlasy, které Russellovu reakci zpochybňují s ohledem na skutečnost, kde bude příští rok působit.

Nemálo komentářů se vztahuje i k poměrně agresivnímu výstupu Christiana Hornera, jenž po Masiho oznámení v 56. kole tvrdě na ředitele závodu tlačil, aby změnil své rozhodnutí a vozy o kolo zpět nechal SC předjet, na což Michael odpověděl, aby mu dal ještě chvilku. Jak naznačil Paul Harris (Mercedes), článek 48.12 uvádí, že restart poté, co bylo pilotům o kolo zpět povoleno předjet SC, může přijít až "... na konci následujícího kola". To ale bylo už poslední - takže aby mohl být tento proces řešen podle článku 48.12, musel by být závod v 57. kole přerušen a následoval by sprint na jedno kolo.

FIA uznala, že pravidla v tomto bodě jsou jednoznačná a nebyla "plně aplikována". Sportovní komisaři se ale usnesli, že jiné články sportovních pravidel zmíněný 48.12 prostě anulují, nebo "přehlasují". Měli na mysli článek 15.3, podle nějž má ředitel závodu "hlavní pravomoc pro SC". Takže posvátné je jeho rozhodnutí - s využitím článku 48.13 byl ve chvíli, kdy se rozhodl uspíšit zajetí SC do boxů, článek 48.12 zkrátka vymazán.

Bude mít Masi neomezenou pravomoc? | foto: Williams F1 Team

Nebezpečný precedens

Pokud přijmeme tuto interpretaci určitých předpisů a jejich upřednostnění před ostatními - v tomto směru že jediným vládcem a pánem nad závodem, včetně SC a dalších aspektů - je jeho ředitel, rýsuje se nám do budoucnosti nebezpečný precedens. Upozornil na to respektovaný server motorsport.com a dodává: "Jestliže má ředitel závodu skutečně moc nad startovacím procesem, znamená to, že v budoucnu může odstartovat závod ve chvíli, kdy budou svítit pouze tři světla a ne pět? Nebo si posune čáru SC podle toho, jak se mu zlíbí? Může si diktovat nová pravidla podle svého?"

Přístup carte blanche sportovních komisařů a jejich postoupení moci řediteli závodu může znamenat, že závody budou ještě více ovlivňovány podle něčího rozhodnutí a třeba i způsobem, který v pravidlech není. Podle výše uvedeného, zamýšlí se několik odborníků F1, k tomu v Abú Dhabí byl položen základ. Připomínají, že stačí málo, třeba nátlak přes komunikaci vysílaný během přímého přenosu.