F1 se může dočkat zakončení sezóny ve stylu Senna - Prost, obává se šéf Mercedesu

Bitva o titul je letos napínavá, lídra Maxe Verstappena před posledními pěti závody (Mexiko, Brazílie, Katar, Saúdská Arábie a Abú Zabí) dělí od druhého Lewise Hamiltona pouze 12 bodů. Vše by ale mohlo vyvrcholit úmyslnou kolizí ze strany jezdce, který bude mít před finále navrch.

"Až přijde na řadu poslední závod v Abú Zabí a budou spolu soupeřit o titul, pak kterýkoliv z nich, kdo bude vpředu, se rozhodně pokusí udělat totéž, co se stalo v letech Senny s Prostem," obává se šéf Mercedesu, který pro změnu vede mezi konstruktéry o 23 bodů nad Red Bullem.

Odkazuje přitom na vypjaté souboje o titul mezi slavnými piloty před více než 30 lety. Podobně však skončil například také duel Michaela Schumachera s Jacquesem Villeneuvem v roce 1997. "Viděli jsme to u Schumachera a Villeneuva, viděli jsme to dvakrát u Senny a Prosta," připomíná Wolff.

Ayrton Senna po kolizi se svým týmovým kolegou Alainem Prostem ve 47. kole Velké ceny Japonska 1989 | zdroj: Formula1.com

"A co se stalo v Monze? Verstappen vyřadil Lewise, protože ho dokázal předjet a byl rychlejší. A to je naprosto představitelné," obviňuje Wolff pilota Red Bullu z úmyslné kolize z letošní Velké ceny Itálie, za což dostal Holanďan trest v podobě odsunu o tři místa zpět v následujícím v závodě (v Rusku ale nakonec měnil pohonnou jednotku, proto šlo jen o formalitu).

"Když bojujete o šampionát a vidíte, jak se vám vzdaluje, protože vás ten druhý kluk předjíždí, jaký máte jiný nástroj než ten, který zajistí, že vás nepředjede?" táže se Wolff.

Uvědomuje si ale, že s tím stejně nic nenadělá, pokud by k tomu mělo dojít: "Nemyslím si, že byste to mohli nějako kontrolovat a ani si nemyslím, že byste to chtěli kontrolovat, protože oni jsou gladiátory ve svých strojích."

Schyluje se k rozhodujícímu souboji | foto: Red Bull Content Pool

"To je to, co sport činí tak zajímavým, protože to je hluboko zakořeněné v naší povaze, že nemáme rádi konfliktní střetnutí, a pak jsme zvědaví, jak ten vztah dopadne. Pokud dojde ke kolizi, dojde k jejich vzájemné konfrontaci? Co si řeknou? Podívají se jeden druhému do očí?" uvažuje Rakušan.

"Nezasahovali bychom do toho. Vztah si vyřeší individuálně" dodává šéf vedoucího týmu, který v závěru sezóny trápí potíže s nespolehlivostí pohonných jednotek. Věří však, že v tradičně slabším Mexiku budou letos díky jejich optimalizaci konkurenceschopnější.