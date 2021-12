Nejrychlejší kola GP Abú Zabí: oba Red Bully před Hamiltonem, smolař Norris čtvrtý + VIDEO

Verstappen po svém přezutí na novou tvrdou směs zajel kolo na nově upraveném okruhu za 1:26,103 min, Hamilton byl o čtyři kola později ve svém nejlepším pokusu o půl sekundy pomalejší. Předčil jej i Pérez s druhým Red Bullem - na svého týmového kolegu ztratil přes 3 desetiny.

Nejlepší ze zbytku pole byl Norris s McLarenem (1:26,762) už na středně-tvrdé směsi ke konci závodu, který byl pro něj hodně smolný - kvůli defektu pneumatiky totiž musel neplánovaně na druhou zastávku a propadl se na konec první desítky.

Nejrychlejší kola GP Abú Zabí 2021 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Předčil i opět nevýrazného Bottase, jemuž patří páté nejrychlejší kolo. Za ním se seřadili oba vozy AlphaTauri, které dnes vybojovaly 22 bodů. Svým nejlepším výkonem v kariéře zaujal zejména Cunoda, jenž skončil těsně pod pódiem.

Na měkké směsi byl Verstappen pro zajímavost ke konci závodu o půl sekundy pomalejší (1:26,618 min).