Latifi o své nehodě, která pomohla Maxovi k titulu. Týmy středu pole po pozdním restartu "beze slov"

Špinavé pneumatiky, smyk, zklamání

Pilot Williamsu bizarně havaroval do svodidel v zatáčce č. 14. Ředitelství závodu vyslalo na trať safety-car a následně závod restartovalo kvůli jednomu kolu, v němž Verstappen předjel do té doby suverénně vedoucího Lewise Hamiltona.

"Byl to těžký závod. Po celou dobu jsme se trápili s rychlostí. Ke konci jsem bojoval s Mickem Schumacherem, který mě vytlačil v zatáčce č. 9 lehce mimo trať, bylo to však férové," popisuje Latifi události krátce před svou nehodou.

"Mé pneumatiky se přitom mimo dráhu zašpinily, pak jsem udělal drobnou chybu a žel havaroval. Samozřejmě to nebyl způsob, který jsem chtěl zakončit naši sezónu, bylo to zklamání," uvádí kanadský pilot Williamsu, jehož týmovým kolegou bude příští rok Alex Albon.

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers - he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Kontroverzní safety-car fáze

Následný safety-car dal Red Bull šanci, kterou plně využil: zdarma přezul Verstappena na čerstvou měkkou směs a ten po překvapivém restartu předjel zděšeného Hamiltona v zatáčce č. 5. Lewis mu to na rovince sice ještě zkoušel vrátit, leč neúspěšně. Vidina obhajoby titulu se náhle rozplynula jako pára nad hrncem.

Rozhodnutí ředitelství závodu restartovat velkou cenu týmy za Mercedesem a Red Bullem hodně překvapil. Ke zmatku navíc přispěl fakt, že safety car mohlo v předposledním kole předjet pouze pět vozů, jež byly o kolo zpět mezi Hamiltonem a Verstappenem.

Řada pilotů uprostřed pole tuto možnost nedostala. "Nás se to netýká. Zůstaň, kde jsi. Safety car zajede do boxů v tomto kole," hlásil například závodní inženýr Ben Michell pilotovi Aston Martinu Lancemu Strollovi. "Měl bych přdjet safety car. Co se to k**** děje?" nechápal další Kanaďan v poli.

Daniel Ricciardo u svých mechaniků | foto: McLaren

Doplatil na to také McLaren v případě Daniela Ricciarda, jeho inženýr Tom Stallard označil za "trochu neobvyklé" rozhodnutí ředitelství závodu. Svému jezdci po dojezdu do cíle sdělil: "Skončili jsme dvanáctí. Očividně nezůstalo dost kol. Zastávka v boxech nám tedy nepomohla vzhledem k tomu, že ostatní auta nemohla předjet safety car."

Ricciardo to bezprostředně zhodnotil slovy: "Nemám tušení, co udělali, když nechali některá auta předjet. Jsem rád, jsem se toho neúčastnil, ať už se stalo cokoliv. Zdá se, že to celkem dost podělali."

Při rozhovoru s novináři o chvíli později řekl: "Byl jsem zmatený, když jsem dostal zprávu, že nebudou předjíždět. Pomyslel jsem si, že se to zdá být v pořádku a fér, protože Lewis měl tak velký náskok a Max se dostal na novější pneumatiky a musel by se tak v případě restartu prokousat přes několik vozů."

"Pak jsem spatřil, jak některá auta [safety car] předjíždějí, takže jsem se zeptal: Co mám dělat? Předjíždíme? A Tom mi řekl: 'Ne, ty musíš zůstat na své pozici.' Zkrátka nemám slov. Nevím, co si o tom všem myslet, fakt ne. Musím se podívat na to všechno vzniklo," popisuje pilot McLarenu.

Carlos Sainz sezónu zakončil na pódiu | foto: Scuderia Ferrari

Vedle něj čekal na restart Carlos Sainz jedoucí na třetím místě. Divil se, že vozy o kolo zpět mezi ním a Verstappenem nepředjíždějí: "Co to ti dva kluci dělají? Nedostávají se do stejného kola, měli by jet," stěžoval si svému závodnímu inženýrovi Riccardovi Adamimu na počínání Strolla a Ricciarda.

Zmatený byl i Fernando Alonso, jenž skončil osmý: "Normálně se na safety-caru rozsvítí hned zelená světla a vy jej hned předjedete. Ale toho kola, toho zeleného signálu, jsme se nedočkali. Inženýr mi pak po dvou kolech sdělil: 'Nebudeš ho moci předjet, pozice zůstanou zachovány.'"

"O zatáčku později se rozsvítila zelená světla, tak jsem řekl: 'Ale máme zelené světlo.' A on na to: 'Jo, teď to můžeš udělat, následuj Norrise.' Tak jsem jel za Norrisem. Bylo to asi trochu zmatené," dodává Alonso k hektické koncovce v Abú Zabí, kde došlo k velkému zvratu ve vývoji velké ceny i boje o mistrovský titul.