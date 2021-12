Mercedes má celý rok rychlejší auto. Titul si zaslouží Max, říká Horner

Kandidáti jsou dva - Lewis Hamilton a Max Verstappen. Pro jednoho by to byl už osmý primát, pro druhého ten premiérový. Dá se říct, že psychickou i technickou výhodu má Hamilton. Brit vyhrál poslední závody a jeho Mercedes má nad Verstappenovým Red Bullem navrch. Zejména v oblasti pohonné jednotky jde o výhodu, která lze popsat slovem enormní.

Naproti tomu Verstappen musí ze svého vozu ždímat maximum, aby měl šanci se Stříbrnými šípy bojovat. Bylo to vidět i během kvalifikace v Saúdské Arábii, kde byl Max postaven před nutnost jet na samotné hraně. Nakonec na to také doplatil, byť jeho kolo bylo až do poslední zatáčky parádní, jak potvrzuje šéf týmu Christian Horner.

Max Verstappen v závodě v Saúdské Arábii | foto: Red Bull Content Pool

„Bylo to neuvěřitelné kolo. Za mě to bylo nejlepší kolo, které jsem v nějakém z našich monopostů kdy viděl. Samozřejmě až do té poslední zatáčky. Celkově na to mnozí lidé zapomínají právě proto, že kolo nebylo dokončené. Stejné tak se zapomíná na skutečnost, že my jsme celý rok neměli nejlepší auto, ale Max ho dostal na vyšší úroveň. Většina si ani neuvědomuje, co s tím autem všechno dokáže," praví Horner.

A jak vidí boss Red Bullu šance svého pilota v posledním závodě sezony? „Mercedes má výrazně rychlejší auto. V Saúdské Arábii byli ve druhém a třetím sektoru o vteřinu rychlejší než my. Max získával půl vteřiny jen ve třinácté zatáčce. Proti tomu sotva můžete něco dělat, ale ještě není konec. Max je bojovník a pokud si někdo titul zaslouží, tak je to on. Mercedes měl celý rok výkonnostní převahu, ale Max jezdil skvěle."