"Nemám se za co omlouvat! Tohle byla poslední kapka," varuje naštvaný Verstappen. Komisaře by nechal vyšetřit + VIDEO

Holanďan do závodu startoval ze třetího místa za McLareny a doufal, že se během něj posune dopředu, popř. dojede na stejné pozici, bude-li nejhůře. Jenže se svým Red Bullem neměl lepší rychlost než soupeři s oranžovými vozy, tým ho nechával na trati o něco déle a navíc sám kupil chyby, takže z toho byla nakonec pátá příčka - a to ještě může být rád, že nedostal penalizaci a že si při závěrečné kolizi s Lewisem Hamiltonem nepoškodil svůj monopost.

"Šlo o hodně mizerný závod. Všechno se pokazilo, strategie byla jednoduše špatná. Víme, že se tady špatně předjíždí, a já to musím dělat. Snažil jsem se bojovat, ale tím jsem také ztratil hodně času," popisuje rozladěný Verstappen.

"To, že vás poprvé podseknou, není dobré, ale stane se. A pak se podruhé zaseknu za Hamiltonem. Pak ho jednoduše nepředjedete a oni mě nechají kroužit a potom také jezdím v provozu s jezdci o kolo zpět. Vůbec tomu nerozumím, je to zkrátka velmi špatné!" adresuje Red Bullu svou výtku vzhledem ke strategii.

"We should have done a better job"



A dejected Max Verstappen on a rare day of Red Bull strategy slip-ups 😞#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/J6AITc8zoQ