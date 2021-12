Norris navrhuje vyškrtnout "nejhorší pravidlo, které kdy bylo vynalezeno"

Jezdec McLarenu využil příležitosti k výměně pneumatik v 11 kole poté, co havaroval Mick Schumacher a ředitelství závodu na trať vyslalo zpomalovací vůz. Kvůli tomu se propadl ze 6. na poslední místo za všechny ostatní, kteří před sebou měli povinnou zastávku v boxech.

Jenže zpomalovací vůz byl následně vystřídán červenými vlajkami, které znamenaly přerušení závodu a možnost pro ostatní si vyměnit zdarma pneumatiky, aniž by ztratili jakýkoliv čas na dráze.

"Jde zřejmě o to nejhorší pravidlo, které někdo vynalezl: moci si vyměnit pneumatiky za červených vlajek. Dnes to zničilo náš závod. Připadá vám to, jako byste toho udělali tolik, a najednou vám to někdo vzal," zlobí se pilot McLarenu po divokém víkendu v Džiddě.

Pneumatikové strategie Velké ceny Saúdské Arábie 2021 | zdroj: Pirelli

"Vzal bych propisku a škrtl to. Nebo otevřel ta pravidla v PDF, klik na edit, smazal a uložil... Bolí to, protože tým odvedl dobrou práci. Auto podle mě bylo hodně slušné. Ale tohle je odpad, toto pravidlo všechno ničí," pokračuje Norris

Nakonec si po velmi dobrém výkonu dojel alespoň pro jeden bod, když se po restartech dokázal vyhnout potížím, zatímco jeho týmový kolega Daniel Ricciardo obsadil páté místo. To však bylo málo pro boj o třetí příčku s Ferrari mezi konstruktéry - z velkého náskoku Scuderie stáhl McLaren pouze bod.

"Šlo o zábavný okruh, ale když dáte tolik do jediného bodu, tak se to těžko tráví. Myslím, že jde o můj čtvrtý finiš, kdy jsem získal jeden nebo dva body," kroutí hlavou 22letý rodák z Bristolu.

McLareny během restartu závodu v Saúdské Arábii | foto: Red Bull Content Pool

"Já jsem měl na to přerušení smůlu, Daniel s ním měl štěstí a dojel pátý, takže to má své klady i zápory. Pokud bychom do boxů zajeli oba, tak by šlo zřejmě o jeden z nejhorších dnů, jaké si dokážete představit. Za sebe jsem rád. Cítím, že jsem odvedl dobrou prací, když jsem trpělivý. Mnoho lidí přede mnou z nějakého důvodu havarovalo," vyzdvihuje pozitiva.

Podobně rozčarovaný byli i Lewis Hamilton s Mercedesem poté, co pneumatiky až během přerušení přezul i Max Verstappen. "Pokud by Max vyhrál díky zastávce zdarma, pak cítím, že by si Mercedes stěžoval," říká Norris.

"Teď si tím nejsem tak jistý, protože Lewis vyhrál, takže pro ně jde o skvělý den. Cítím však, že to je strašně nespravedlivá věc. Stále měli absolvovat svou zastávku, měli by mít více smůlu než štěstí. Celé to zkrátka smrdí," dodává Norris na adresu pravidla, které umožňuje během přerušení závodu volně měnit pneumatiky.