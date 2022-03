Marko je přesvědčený o tom, že Red Bull půl sekundy neztrácí

Sergio Pérez s vozem RB18 na nejrychlejšího Lewise Hamiltona (1:19,138 min) během posledního dne testů ve Španělsku ztratil 0,418 sekundy, Max Verstappen dokonce 0,618 s. Úřadující mistr světa však měl při tom obuty středně-tvrdé (C3) pneumatiky, zatímco Brit s Mercedesem využil ty nejměkčí, které Pirelli přivezlo (C5).

Navíc podle Marka nejezdil s prázdnou nádrží. "Nikdo neví, s jakou hmotností kdo jezdil," poukazuje na neznámou v podobě programů jednotlivých týmů.

A znovu připomněl, že by do boje o vítězství ve velkých cenách mohla promluvit další stáj: "Zdá se, že kromě nás a Mercedesu by vpředu mohlo být opět Ferrari," komentuje formu stáje z Maranella, kterou Christian Horner označil za "probouzejícího se obra."

Mercedes i Red Bull si všímají dobré formy Ferrari | foto: Pirelli

Rozdíl mezi Mercedesem a Red Bullem podle Marka není každopádně takový, jak ukazují časy na kolo z posledního dne testů: "Nejsme o půl sekundy pozadu. Jezdili jsme na tvrdých pneumatikách, zatímco Mercedes měl o dva stupně měkčí směsi. Nicméně se už těším na další testy."

"Auta jsou těžká, ale extrémně rychlá Je to vzrušující pozorovat, jak budou nová pravidla interpretována. Mercedes má úplně odlišný koncept než my," libuje si nad rozmanitostí nových aut, která byla letos postavena podle zcela nových technických pravidel.

Připouští, že jejich monopost RB18 trpí nadváhou, připravované nové díly jej ale posunou blíže k minimálnímu hmotnostní hranici, kterou pravidla stanovují na 795 kg: "Stále jsme hodně vzdálení váhovému limitu. Zároveň máme nové díly."

Na limitu byla v Barceloně pouze Alfa Romeo, doplatila však na příliš lehkou a křehkou podlahu, která se lámala. S tím, jak jí bude muset zesílit, poroste i její váha. FIA proto bude tento týden v Bahrajnu jednat s týmy o zvýšení min. hmotnosti pro rok 2022 na 800 kg, jak si přeje většina týmů.