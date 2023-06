Verstappen Wolffa strašně štve. Horner se podivuje nad tím, že Russell nebyl potrestán + VIDEO

Toto Wolff kroutí hlavou nad tím, co letos předvádí Max Verstappen, jenž je podle něj na "jiné úrovni" než zbytek pilotů v F1. Holanďan má po 7 závodech v šampionátu náskok již 53 bodů na svého týmového kolegu Sergia Péreze a zdá se, že si pohodlně dokráčí pro další titul.

V sobotu vyhrál kvalifikaci s téměř půl sekundovým náskokem poté, co dominoval ve všech předchozích trénincích. Pak si v neděli dojel s přehledem pro další vítězství před Lewisem Hamiltonem s Mercedesem, který udělal znatelný pokrok po nasazení vylepšení vozu W14.

O kolik podle Wolffa nyní Stříbrné šípy za Red Bullem zaostávají? "Rád bych vám dal odpověď, ale jednoduše nevím. Verstappen je zkrátka na jiné úrovni. Se.. mě to, že to musím říct, ale taková je zkrátka realita," popisuje šéf Mercedesu.

Podle něj je to spravedlivé vzhledem ke schopnostem jezdce a množství dobré práce, kterou Red Bullu odvádí: "Tohle je meritokracie, odvádějí tu nejlepší práci, pilot je výtečný a jsou zkrátka daleko. Dostat to pod kontrolu můžeme pouze my sami."

The charge down to Turn 1 😮



Watch all the key action from the Spanish Grand Prix 🇪🇸#SpanishGP #F1