Další trest pro Verstappena: po závodě dostává za kolizi s Hamiltonem 10 sekund navíc + VIDEO

Oba hlavní kandidáti na titul spolu měli v průběhu Velké ceny Saúdské Arábie celou řadu incidentů. Verstappen dostal jeden trest za to, že vyjel mimo trať, čímž získal přetrvávající výhodu v souboji s pilotem Mercedesu.

Oba spolu později havarovali, když Max na rovince zpomalil, aby pustil Hamiltona před sebe. Ten do něj zezadu narazil a poškodil si přední křídlo, přesto nakonec závod vyhrál a před rozhodujícím podnikem sezóny tento víkend v Abú Zabí se na Verstappena bodově dotáhl.

VIDEO: Kolize Verstappena s Hamiltonem v Džiddě (zdroj: formula1.com)

Komisaři měli včera plné ruce práce a po závodě, v 1:36 hod nad ránem, se rozhodli udělit pilotovi Red Bullu ještě jednu penalizaci za to, že způsobil kolizi na jedné z rovinek.

Verstappen dostal od svého týmu pokyn, aby předal pozici Hamiltonovi "strategickým" způsobem před 26. zatáčkou, za níž by získal možnost využít DRS a svého soupeře znovu předjet.

Holanďan uvedl, že netuší, proč jej Hamilton nepředjel, ten zase uvedl, že nevěděl o pokynu pro Verstappena pustit jej před sebe. Rozhodující pro trest nicméně bylo to, že Red Bull najednou přibrzdil (naměřeno zpomalení 2,4 G).

Hear Max and Lewis' thoughts immediately after the race 🗣#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/a0efgGmUaF