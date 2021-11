Poslední šance: McLaren musí využívat příležitosti a bodovat

Stáj z Wokingu dle svého šéfa Andrease Seidela v posledním období nevyužila maximálně své šance tak, jako tomu bylo v první části sezóny. Scuderia v uplynulých třech podnicích nasbírala 49 bodů a dostala se v šampionátu konstruktérů na třetí příčku před ní. Nyní je mezi oběma soupeři odstup 31,5 bodů.

"Očividně musíme čelit realitě. Pokud pro Ferrari půjde vše až do konce sezóny dobře, tak to bude těžké. A zároveň pokud je to teoreticky možné, tak se pokusíme udržet v boji. Letos jsme už několikrát viděli, že se stát může cokoliv," poznamenává Seidl.

McLarenu se v každém z posledních dvou závodů podařilo získat pouze jeden bod díky 10. místu Landa Norrise. Jeho týmový kolega Daniel Ricciardo doplatil v Brazílii na nespolehlivost, když prasklina v šasi způsobila ztrátu výkonu.

"Teď je důležité, abychom se zkrátka vrátili k získávání výsledků, na které máme. Myslím si také, že v posledních dvou závodních víkendech, kdy jsme v této bitvě neměli nejsilnější auto, jsme stále měli možnost zaznamenat dobré výsledky. To se nám nepodařilo, musíme se v tom zlepšit," vybízí Seidl svůj tým.

Ferrari je v závěru sezóny ve formě, v Brazílii opěk skončilo hned za Mercedesy a Red Bully, zatímco McLaren jenom paběrkoval | foto: Scuderia Ferrari

I kdyby se McLarenu ale nepodařilo Ferrari porazit, přesto by čtvrté místo mezi konstruktéry byl pro tým dobrý výsledek poté, co musel před sezónou přejít na pohonné jednotky jiného dodavatele (od Renaultu k Mercedesu). Vývoj byl přitom omezen a 2 volné žetony musel věnovat právě do této oblasti místo do vylepšení loňského vozu.

"Pokud by mi někdo na počátku sezóny řekl, že letos skončíme čtvrtí, tak bych to zřejmě bral. Ale zároveň jsme závodníci. Když jsme se dostali blízko k třetímu místu a pak nad Ferrari dlouhou dobu vedli, tak bychom o něj chtěli zabojovat," pokračuje šéf McLarenu.

Po loňském třetí příčce nicméně očekával letošní vzestup Ferrari, jenž nedávno nasadilo vylepšenou pohonnou jednotku: "Není to překvapením, že tým jako Ferrari se po specificky špatném ročníku vrátil silný. Nakonec se jen dostali tam, kde byste je vzhledem k jejich zkušenostem, lidem a výsledkům jejich jezdců očekávali. Řekl bych tedy, že to není překvapení."

Stáj z Maranella poprvé svůj nový hybridní systém nasadila v Rusku, kde na třetí příčku ztrácela 17,5 bodů. Od té doby byla extrémně konkurenceschopná na všech okruzích a vždy končila za vedoucí dvojicí týmů Mercedes - Red Bull. U McLarenu se vzhledem k zastavenému vývoji na letošním monopostu podobný pokrok již nedá očekávat.