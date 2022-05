Seidl by byl nerad, aby se prokázala nezbytnost B-týmů

Především tým Haas v prvních závodech nečekaně překvapil konkurenci. Tým, jenž měl loni problém překonat hranici 15. příčky a jeho nejlepší výsledek v Maďarsku (12. místo) jde na vrub velké úmrtnosti, najednou drží krok se soupeři středu pole. Proto následovala výzva o prověření spolupráce mezi týmy, kde dochází k dodávkám pohonných jednotek, převodovek a dalších technologií.

Šéf McLarenu v této souvislosti poukazuje na fakt, že jeho stáj používá pouze agregáty Mercedes a žádné jiné vztahy s dalším potenciálním týmem nemá, byť se v tomto směru leccos naznačovalo v souvislosti s nástupem Andrettiho na scénu F1. Seidl však naznačuje, že potenciální výhody ve vztahu seniorský/juniorský tým mají své opodstatnění.

Výsledky Haasu nejsou McLarenu zásadním trnem v oku | foto: Haas F1 Team

Nemáme nic proti Haasu

"Jsou tu dva aspekty. B-týmy v tomto případě nemusejí vynaložit tolik úsilí, aby předvedly nadprůměrný výkon. Ale mnohem znepokojivější je, že z této spolupráce může těžit A-tým. Je to pochopitelně vážná věc s ohledem na ambice, které jako tým máme. Stále doufám, že se nám podaří najít řešení, protože našimi ambicemi rozhodně není pořídit si záložní tým. Chci věřit, že se F1 neocitne v pozici, kdy bychom museli mít juniorskou stáj, abychom uspěli v boji o čelní pozice," vysvětlil Seidl svůj pohled na věc.

Většinu fanoušků nejspíš napadne, že Seidlovo vyjádření je přímo namířeno proti Haasu, jehož výsledkový progres byl oproti předchozím rokům jednoznačně největší. Boss McLarenu však podobnou spekulaci rázně odmítá.

"Je to principiální otázka - FIA, F1 i týmy se musí rozhodnout, jakou budoucnost Formule 1 má mít. Podotýkám, že náš přístup se nezměnil a nemá nic společného se současnými výkony startovního pole F1. Rád bych objasnil, že Haas si všechny letošní dosažené výsledky zasloužil. Existují konkrétní předpisy, a pokud je Haas splnil, není si na co stěžovat, což také nehodláme učinit. Pořád zastáváme stanovisko, že F1 by také v budoucnu měla být šampionátem konstruktérů. To znamená: vše, co nějak souvisí s výkonem vozu, všechny komponenty relevantní pro jeho výkon, by měly být provedeny konkrétním týmem. Takže by mělo být povoleno sdílet pouze pohonné jednotky a interní části převodovky - to dává smysl," pokračuje Seidl.

Testování v aerodynamickém tunelu by mělo mít jasná pravidla | foto: Mercedes AMG F1 Team

Jak s aerodynamickými tunely?

Seidl je každopádně opatrný co se týče názoru na týmy, sdílející zařízení jako jsou aerodynamické tunely. Tam je podle něj situace mnohem komplikovanější a rád by se postavil za řešení, které s trochou nadsázky můžeme označit za radikální.

"Sdílení infrastruktury by nemělo být povoleno, protože existuje spousta věcí, které nelze řádně kontrolovat. A pokud je nedokážete ohlídat, měly by se zakázat, protože pak je v této záležitosti jasno a není třeba se dohadovat, co se tam děje a jestli se neděje něco mimo pravidla. Vše bude čísté," zastává Seidl rázné stanovisko.

Stejně tak šéf McLarenu nemění své přesvědčení, že FIA je schopná úspěšně kontrolovat finanční otázku F1 a tím pádem se postarat o zajištění stavu, který by vyučoval nespravedlivou spolupráci mezi partnerskými týmy.

McLaren nemá v úmyslu navázat těsnější spolupráci s jakýmkoli týmem | foto: McLaren

"Jedná se samozřejmě o dlouhodobý dialog, pořád procházíme nějaké audity a podobné záležitosti. Zpětná vazba funguje v obou směrech, což oceňujeme. Myslím, že FIA odvádí skvělou práci a mám plnou důvěru, že se jedná o úspěšný systém. Nacházíme se na začátku nové éry, je zapotřebí mnoha dialogů a vysvětlování, aby porozumění bylo všude stejné, v každém týmu. Jsou v nich odlišná nastavení, takže bychom měli dojít ke spravedlivému řešení a čistým vztahům na pitlane. Ale abych byl zcela upřímný, těší mě, jak se situace vyvíjí," uzavřel své názory Seidl.