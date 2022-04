Bílé Ferrari? Týmy žádají FIA, aby prověřila spolupráci dvou týmů v Maranellu

Něco podobného jsme zažívali před dvěma roky, kdy byl Racing Point (nyní Aston Martin) nakonec potrestán za nepovolené kopírování Mercedesu. Nyní padá podezření na velmi rychlý Haas, jenž pro změnu úzce spolupracuje s Ferrari. I když se jedná o velmi malý tým, navrátilec Kevin Magnussen s jeho zcela novým vozem do sezóny 2022 vtrhnul pátým místem v Bahrajnu, soupeřům z toho obrazně spadla brada.

"Bylo to trochu překvapením. Nečekal jsem, že se vyvážení v konkurenceschopnosti týmů změní po tak velké změně v pravidlech, protože to nahrává spíše týmům s věším know-how a lepší infrastrukturou," podivuje se například šéf Alpine Otmar Szafnauer.

Před dvěma roky vedl potrestaný "růžový Mercedes," má tedy zkušenosti s tím, jak se pohybovat na hraně pravidel. Své pochybnosti již dal najevo představitelům řídicího orgánu: "Jsem si jistý, že to FIA prošetří a dojde k těm správným záměrům, pokud jde o to, jak jsou si tato dvě auta podobná."

Charles Leclerc s Ferrari F1-75 v Bahrajnu | foto: Pirelli

Určité pochybnosti ale mají také představitelé ostatních týmů. Moc tomu nepřidává ani to, že Haas část svého týmu přesunulo do Maranella. "Pro nás jde o otázku principu. Dva týmy by neměly mít společného nic víc než motor a vnitřní části převodovky," upozorňuje šéf McLarenu Andreas Seidl.

"Nemělo by docházet k žádnému sdílení infrastruktury. Nebezpečí spočívá v tom, že sdílení informací zlepší B-tým a zároveň také pomůže A-týmu," vysvětluje šéf McLarenu, jenž odebírá pohonné jednotky od Mercedesu.

V padoku se dokonce mluvilo o tom, že Ferrari kvůli tomu trochu utlumilo výkon svého nového motoru, který je momentálně nejvýkonnější v poli. "To je ale nesmysl," okomentoval ji šéf Haasu Günther Steiner.

Šéf Günther Steiner s majitelem týmu Genem Haasem | foto: Haas F1 Team

A zároveň popírá veškeré zprávy o nepovolené spolupráci s Ferrari: "Každý, kdo se chce dostat dovnitř, musí použít vlastní dveře. Naše počítačové systémy jsou zcela oddělené. Nechodí tam nikdo z F1 oddělení Ferrari!"

Moc mu ale nevěří ani šéf Mercedesu: "My se učíme. Máme 2000 zaměstnanců, v minulosti jsme byli velmi úspěšní, a nyní se trápíme s týmy, které jsou mnohem menší. Musejí odvádět skvělou práci," komentuje Toto Wolff.

"Výměna zaměstnanců mezi dvěma týmy a fyzická blízkost infrastruktury vytváří sváry, které nejsou dobré pro náš sport. Když ale odvedete dobrou práci, zasloužíte si za to uznání a ne zpochybňování. Proto musíme najít řešení s ohledem na budoucnost, abychom zabránili spolupracím mezi dvěma týmy, které si jsou příliš blízko," uvádí Wolff s odkazem na kooperaci Haasu s Ferrari.