McLaren vůbec nečekal, že by v Monaku mohl mít rychlost na pódium. Obával se výprasku od Ferrari

Pomalé zatáčky totiž oranžovému monopostu moc nesedí. Šéf týmu Andreas Saidl je proto potěšený, jak víkend dopadl. Norris v kvalifikaci na pole-position ztratil 0,274 sekundy a v neděli dojel po odstoupení Charlese Leclerca a Valtteriho Bottase třetí.

"řekl bych, že jsme to rozhodně nečekali, že bychom byli tak blízko Mercedesu, Red Bullu a také Ferrari, pokud jde o rychlost. Od počátku sezóny pozorujeme, že se v pomalých částech vždy trápíme, takže to bylo o víkendu fakt povzbuzující," libuje si Seidl.

"Týmu doma proto patří velké poděkování, inženýrské a výrobní části za to, že nám tento víkend poskytli takové auto. Odvedli s ním během zimy skvělou práci a nadále na to tlačí a přicházejí s vylepšeními," chválí své zaměstnance šéf McLarenu, který během zimy musel své auto za neměnných pravidel a nemalého úsilí přestavit z motoru Renault na Mercedes.

Daniel Ricciardo si na vůz stále zvyká, týmový kolega jej během závodu dokonce předjel o kolo | foto: McLaren

Pódium v Monte Carlu bylo pro stáj z Wokingu velmi důležité, jelikož obhájilo třetí příčku mezi konstruktéry, zatímco Ferrari si mohlo dojet pro obrovský příděl bodů a zvrátit bitvu o bronz. Leclerc v sobotu ovládl kvalifikaci, kvůli poškozenému náboji kola v místě, kde se stýká s hnací hřídelí, však na startovní rošt nedojel.

Seidle přiznává, že se mu ulevilo: "Z hlediska šampionátu je pro nás to, jak se závod vyvinul, samozřejmě dobrým výsledkem, protože vzhledem k výborné rychlost Ferrari už ve čtvrtek a také v sobotu vážně hrozilo, že na ně ztratíme hodně bodů."

"Samozřejmě, že jsme těžili ze smůly Charlese. A to je něco, co takovým způsobem nepřejete žádnému ze svých soupeřů. Je však důležité být vždy vpředu, když se naskytnou příležitosti, a to se nám povedlo. Závod s létajícím Landem vyšel a myslím si, že tým odvedl skvělou práci v oblasti strategie - přesně ji trefil," dodává šéf McLarenu, který po pátém podniku letošní sezóny má na Ferrari náskok 2 bodů.