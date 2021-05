Za hranice bez platné STK? Jde to, ale čtěte pozorně

McLaren očekává dlouhou bitvu s Ferrari, pro zbytek sezóny má jasný cíl

Šéf McLarenu Andreas Seidl popisuje, na co se v této sezóně musí co nejdříve zaměřit poté, co se během víkendu ve Španělsku v oblasti výkonnosti propadli za Ferrari.