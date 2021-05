Bránit se v závěru před Pérezem bylo pro Norrise stresující, umístění na pódiu je "neuvěřitelné"

V sobotu se kvalifikoval na páté pozici, po odstoupení smolaře Charlese Leclerca s Ferrari se na startu posunul na pátou příčku. V prvním stintu závodu se dokázal držet Carlose Sainze před sebou, po odstoupení Valtteriho Bottase zdědil třetí místo, v závěru ale jeho tempo na tvrdých pneumatikách uvadalo.

Pérez se na něj s rychlejším vozem na čerstvějších pneumatikách během několika kol snadno dotáhl, dlouhou dobu hledal skulinku, ale v úzkých uličkách Monte Carla se Norrisovi podařilo svou pozici uhájit, byť si stěžoval na to, že jeho pneumatiky ztratily přilnavost.

"Je to skvělý pocit. Nemáte ponětí o tom, jak to je skvělé, dokud se tam nedostane. Je to neuvěřitelné," popisuje mladý pilot McLarenu své pocity na pódiu v Monaku.

Lando Norris projíždí jako třetí cílem Velké ceny Monaka | foto: McLaren

"Je to strašně dlouhý závod, obzvlášť s Pérezem v posledních několika kolech. Vím, že se v Monaku můžete relativně snadno bránit, stále tam ale je ten tlak. A pozorovat jej ve svých zrcátkách v každé zatáčce bylo trochu stresující," přiznává Norris.

"Víte, byli jsme tam - v prvním stintu jsem se držel. V tom druhém jsme se na tvrdších pneumatikách trochu více trápili, po celý víkend jsme nicméně měli dobrou rychlost a dnes se to vyplatilo," ohlíží se 21letý britský pilot.

"Myslím, že Red Bull je o něco rychlejší než my. Byli o hodně rychlejší. Ale jak už jsem řekl, jde o okruh, kde se můžete celkem snadno bránit. Pokud si je pokryjete si je pohlídáte v nájezdu do zatáček č. 1 a 10, pak jste v pohodě. Věděl jsem, že pokud tam neudělám nějakou chybu, pak budu mít dobrou šanci," pokračuje.

Norris na pódiu s Adrianem Neweyem, Carlosem Sainzem a Maxem Verstappenem | foto: Red Bull Content Pool

"Bylo to spíše o hlídán si několika věcí, jako je palivo, pneumatiky - věci, které mi život ztížily více než by bylo ideální, ale tak už to chodívá. V závodech to tak někdy bývá. Ale vyplatilo se to, takže si nestěžuji," usmívá se Norris.

V šampionátu mu patří třetí příčka za Verstappenem a Hamiltonem, spíše se však soustředí na pomoc svému McLarenu, s nímž před Velkou cenou Monaka prodloužil smlouvu: "Na šampionát nemyslím, to je teď pro mě jako bonus navíc. Chvíle jako dnes, v Imole - největší věcí je vidět tým, jak je šťastný, že se jejich tvrdá práce vyplácí."

"Jde opravdu o poslední rok, abychom udělali ten další krok a dostali s na úroveň Red Bullu, Mercedesu a Ferrari - a takové dny to potvrzují. Je to však taky velmi motivující pro tým, že když auto ještě trochu zlepšíme, tak můžeme být ještě silnější - včera nám na pole-position scházely 2 desetinky. Je to tedy skvělé. Moc jim děkuji, budeme se to snažit ještě pozvednout!" dodává Norris.