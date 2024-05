Monako bude podle Marka pro Red Bull náročnou výzvou, varuje před McLarenem i Ferrari

Úřadující mistr světa zatím vyhrál pět z úvodních sedmi velkých cen a vede šampionát s náskokem 48 bodů před Charlesem Leclercem z Ferrari, které minulý víkend také nasadilo velký balík vylepšení. Rakouskou stáj nicméně řádně prohání McLaren - Lando Norris v Miami vyhrál a naposledy projel cílem jen o 0,7 sekundy později než Max Verstappen.

"Rozhodně se musíme postavit výzvě McLarenu. Nyní míříme do Monaka a tam to je v podstatě všechno o kvalifikaci," upozorňuje odborný poradce Red Bullu před nadcházejícím víkendem v úzkých uličkách Monte Carla, kde zítra začínají první tréninky.

"Myslím si, že pro nás půjde o zatím ten nejobtížnější závod, také kvůli tamějším hrbolům a obrubníkům. Očekávám toho hodně i od Ferrari a zejména od Charlese Leclerca," poukazuje Helmut Marko na hrozbu v podobě jezdce, jenž v Monaku bydlí.

McLaren se bude snažit porazit Red Bull ve speciálních barvách vzdávajících hold Ayrtonovi Sennovi | foto: McLaren

"Náš technický tým musí tvrdě pracovat. Jak už jsem řekl, kvalifikace je neuvěřitelně důležité, protože tam můžete zpomalit o dvě až tři sekundy a přesto vyhrát, pokud jezdíte na čele. Musíme se začít zaměřovat zejména na obrubníky," vybízí své inženýry Marko.

Ferrari se snaží urychlit vývoj vozu SF-24

"V Monaku bude klíčové nastavení. Výkonnost jezdce bude klíčová," doplňuje šéf Ferrari Frederic Vasseur. Scuderia se nyní bude snažit dostat z nového aerodynamického balíku maximum.

"Musíme urychlit vývoj, protože někdo může pro závod přivézt vylepšení a najednou může vyskočit z pátého na první místo, protože máte tři týmy v rámci jedné desetiny," komentuje šéf Scuderie.

"Musíme však také věnovat pozornost tomu, že se honíme za posledními setinkami. Vylepšení už nejsou o o pěti desetinách. Také to znamená, že si musíte být jistí tím funkčností toho, co přivážíte. To bude v dalších několika podnicích klíčovým faktorem," uzavírá Vasseur.